Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 20 đường 58

- AP, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Quản lý: + Quản lý, tổ chức công việc và chịu trách nhiệm kiểm soát thực hiện công việc của các nhân sự trong phòng HCNS Tuyển dụng: + Phối hợp với các Phòng ban trong Công ty lập kế hoạch tuyển dụng phù hợp theo từng giai đoạn. + Tham gia quá trình tuyển dụng, phỏng vấn nhằm đảm bảo tuyển đủ số lượng và chất lượng nhân sự cho các Phòng ban theo yêu cầu. Quy trình, Quy định: + Quản lý hệ thống văn bản quy định, quy trình nội bộ, quản lý việc sửa đổi và cập nhật nội quy, quy định và chính sách liên quan đến công tác Hành chính - Nhân sự của Công ty. + Xây dựng và đề xuất các chính sách lương thưởng, phúc lợi và các biện pháp khuyến khích người lao động phù hợp với mục tiêu phát triển và tình hình của Công ty. + Quản lý tính tuân thủ về quy trình, quy định, quy chế, chính sách liên quan đến công tác Hành chính - Nhân sự. Đánh giá và Phát triển: + Chủ động phối hợp với các Trưởng Phòng ban xây dựng và giám sát tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc. + Triển khai đánh giá hiệu quả công việc của Nhân viên định kỳ hàng năm nhằm thúc đẩy phát triển đội ngũ nhân viên. + Phân tích, đưa ra các vấn đề cần cải thiện về chất lượng nhân sự và đề xuất hướng xử lý. Quản lý quan hệ lao động: + Chịu trách nhiệm tổ chức các công tác: tiếp nhận nhân sự, ký hợp đồng, bổ nhiệm, khen thưởng, chấm dứt và thanh lý hợp đồng, điều chỉnh lương, phụ cấp và các chế độ phúc lợi khác đúng quy trình, quy định.Đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các công tác Bảo Hiểm Xã Hội, thanh toán tiền lương và các chế độ chính sách của Nhân viên theo đúng quy định. + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động. + Phối hợp cùng Công đoàn thực hiện công tác hiếu, hỷ, thăm hỏi, chúc mừng, quan tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần của toàn thể Nhân viên. Quản lý hành chính: + Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động hành chính, văn thư lưu trữ, mua sắm tài sản, quản lý trang thiết bị, đảm bảo cơ sở vật chất, cảnh quan văn phòng. Các công việc khác: Các công việc khác thuộc chuyên môn theo yêu cầu của BGĐ.
Tuyển dụng: + Phối hợp với các Phòng ban trong Công ty lập kế hoạch tuyển dụng phù hợp theo từng giai đoạn. + Tham gia quá trình tuyển dụng, phỏng vấn nhằm đảm bảo tuyển đủ số lượng và chất lượng nhân sự cho các Phòng ban theo yêu cầu.
Quy trình, Quy định: + Quản lý hệ thống văn bản quy định, quy trình nội bộ, quản lý việc sửa đổi và cập nhật nội quy, quy định và chính sách liên quan đến công tác Hành chính - Nhân sự của Công ty. + Xây dựng và đề xuất các chính sách lương thưởng, phúc lợi và các biện pháp khuyến khích người lao động phù hợp với mục tiêu phát triển và tình hình của Công ty. + Quản lý tính tuân thủ về quy trình, quy định, quy chế, chính sách liên quan đến công tác Hành chính - Nhân sự.
Đánh giá và Phát triển: + Chủ động phối hợp với các Trưởng Phòng ban xây dựng và giám sát tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc. + Triển khai đánh giá hiệu quả công việc của Nhân viên định kỳ hàng năm nhằm thúc đẩy phát triển đội ngũ nhân viên. + Phân tích, đưa ra các vấn đề cần cải thiện về chất lượng nhân sự và đề xuất hướng xử lý.
Quản lý quan hệ lao động: + Chịu trách nhiệm tổ chức các công tác: tiếp nhận nhân sự, ký hợp đồng, bổ nhiệm, khen thưởng, chấm dứt và thanh lý hợp đồng, điều chỉnh lương, phụ cấp và các chế độ phúc lợi khác đúng quy trình, quy định.Đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các công tác Bảo Hiểm Xã Hội, thanh toán tiền lương và các chế độ chính sách của Nhân viên theo đúng quy định. + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động. + Phối hợp cùng Công đoàn thực hiện công tác hiếu, hỷ, thăm hỏi, chúc mừng, quan tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần của toàn thể Nhân viên.
Quản lý hành chính: + Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động hành chính, văn thư lưu trữ, mua sắm tài sản, quản lý trang thiết bị, đảm bảo cơ sở vật chất, cảnh quan văn phòng.
Các công việc khác: Các công việc khác thuộc chuyên môn theo yêu cầu của BGĐ.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên nghành Quản trị Nhân lực, Kinh tế, Luật ... hoặc các chuyên nghành liên quan. Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm ở vị trí quản lý nhân sự tại Công ty có Quy mô từ 30 nhân sự trở lên trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông, tích hợp... là một lợi thế Có kinh nghiệm về xây dựng cơ chế lương, thưởng – phúc lợi, đánh giá nhân sự KPIs ... Có kiến thức pháp luật liên quan đến quản lý lao động. Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, phân tích và giải quyết vấn đề và kỹ năng ra quyết định tốt. Tính cách: cẩn trọng, chủ động, quyết liệt, thái độ tích cực, cởi mở, năng động..
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc : Toàn thời gian Lương thỏa thuận Môi trường làm việc thoải mái, năng động, thân thiện Được hưởng đầy đủ các chế độ và bảo hiểm hiện hành : BHYT, BHXH, BHTN Thưởng các dịp Lễ, Tết...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 Đường 58-AP, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

