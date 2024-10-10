Tuyển Hành chính Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 457/6 đường Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A, Bình Tân, HCM, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc quản trị nguồn nhân lực, cách thức tổ chức, bố trí bộ máy nhân sự, công tác đào tạo tuyển dụng, quy chế trả lương, thưởng, chính sách đãi ngộ và xây dựng văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp. Đề xuất biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định của công ty trong phạm vi quản lý của bộ phận hành chính nhân sự. Đề xuất cơ cấu tổ chức và cách điều hành bộ máy nhân sự của công ty. Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong bộ phận và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng. Hoạch định chiến lược nhân sự và lên kế hoạch tuyển dụng phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty. Tiến hành xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí công việc, phòng ban. Định kỳ cần lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi, chính sách đãi ngộ. Lập ngân sách nhân sự. Điều hành và quản lý các công tác hành chính nhân sự trong doanh nghiệp. Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo đúng quy định của doanh nghiệp. Xây dựng nội quy lao động, hệ thống quy chế, quy trình, quy định cho doanh nghiệp và giám sát việc tuân thủ các quy định đó. Tổ chức và điều hành các hoạt động hành chính khác như: điều xe công tác, lưu trữ tài liệu, hỗ trợ tổ chức các buổi họp, hội thảo,... Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc quản lý, đào tạo, tuyển dụng nhân sự và thực hiện công tác hành chính. Kết hợp với các trưởng bộ phận xây dựng bộ tiêu chí đánh giá nhân sự và các chương trình đào tạo cho nhân viên công ty. Phối hợp với phòng kế toán để hạch toán lương, thưởng, bảo hiểm cho nhân viên.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng cử nhân trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Luật, Quản trị nguồn nhân lực hoặc các ngành có liên quan. Có từ 3 – 5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành nhân sự. Nếu có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương là một lợi thế. Kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm Kỹ năng lập kế hoạch Kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải quyết các công việc phát sinh Kỹ năng giao tiếp Khả năng bao quát và giám sát công việc Chịu được áp lực công việc Có khả năng tư duy, lý luận và ra quyết định tốt Thường xuyên cập nhật Luật Doanh nghiệp, Luật lao động và các quy định có liên quan.
Tại Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty Thử việc nhận 90% lương Đóng BHXH theo qui định của Nhà nước Du lịch, nghỉ mát cùng công ty hàng năm Các chế độ thăm hỏi. Thưởng lễ, tết; sinh nhật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành

Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

