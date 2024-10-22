Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 7, Đường số 2, khu dân cư Savico, phường Tam Bình, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Xây dựng Nội quy, Quy chế, Thang bảng lương, Chế độ Thưởng phạt, các quy trình chế độ, chính sách,...liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Giám sát và thực hiện quy trình từ tuyển dụng đến chấm dứt hợp đồng cho NLĐ theo đúng quy định của bộ Luật Lao động và các quy định pháp luật liên quan. Xây dựng biên chế, bảng mô tả công việc, đánh giá KPI hàng quý. Giải đáp thắc mắc về các thủ tục, chính sách cho nhân viên. Giám sát và truyền đạt cho nhân viên theo quy định của luật lao động. Soạn thảo các văn bản: công văn, hợp đồng kinh tế,....đảm bảo theo yêu cầu của pháp luật khi có phát sinh. Tư vấn cho cấp quản lý các thông tin các quy định của pháp luật liên quan, để công ty thực hiện cho đúng. Truyền tải các chỉ thị của cấp trên tới các phòng ban, giám sát sự tương tác giữa các phòng ban để đảm bảo công việc thực hiện đúng yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học Luật. Ưu tiên Đại học Luật TPHCM. Có kinh nghiệm 5 năm làm vị trí Trưởng phòng Nhân sự. Biết tiếng anh là được ưu tiên. Có đầy đủ kiến thức về Luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Lao động, bảo hiểm, thuế TNCN và những quy định liên quan. Có các kỹ năng soạn thảo văn bản tốt. Có khả năng làm việc độc lập cao, tư duy phân tích sắc bén, khả năng giải quyết vấn đề và tư duy hệ thống. Có thể đi công tác khi cần và sắp xếp thời gian làm việc hợp lý để có thể đáp ứng tốt được yêu cầu công việc

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN Thì Được Hưởng Những Gì

Hoạt động Teambuilding hàng năm Được thưởng vào các ngày Lễ Tết và thưởng lương tháng 13 theo hiệu quả công việc đảm nhận. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN

