Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG

Mức lương
17 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 33 ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Lập kế hoạch, tổ chức và quản lý các hoạt động nhân sự của công ty, bao gồm: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, lương thưởng, phúc lợi, quản lý nhân sự, quan hệ lao động định kỳ theo năm, quý, tháng dựa trên kế hoạch kinh doanh tổng thể. Đề xuất và thực hiện xây dựng các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến hoạt động HCNS. Tham mưu cho Ban Lãnh đạo xây dựng cơ chế, chính sách lương thưởng, phúc lợi và lộ trình thăng tiến rõ ràng, hấp dẫn cho nhân sự. Tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ, phát triển văn hóa doanh nghiệp, xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn cho tập ứng viên tiềm năng. Chủ trì và phối hợp với các bộ phận liên quan để giám sát thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về nhân sự, tiền lương,... Tổ chức kiểm soát, đo lường, đánh giá công việc hàng tháng. Quản lý, phân công công việc, tổ chức, giám sát việc thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận. Tham mưu, đề xuất cho BLĐ để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực HCNS. Thực hiện công việc khác khi BLĐ yêu cầu.
Lập kế hoạch, tổ chức và quản lý các hoạt động nhân sự của công ty, bao gồm: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, lương thưởng, phúc lợi, quản lý nhân sự, quan hệ lao động định kỳ theo năm, quý, tháng dựa trên kế hoạch kinh doanh tổng thể.
Đề xuất và thực hiện xây dựng các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến hoạt động HCNS.
Tham mưu cho Ban Lãnh đạo xây dựng cơ chế, chính sách lương thưởng, phúc lợi và lộ trình thăng tiến rõ ràng, hấp dẫn cho nhân sự.
Tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ, phát triển văn hóa doanh nghiệp, xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn cho tập ứng viên tiềm năng.
Chủ trì và phối hợp với các bộ phận liên quan để giám sát thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về nhân sự, tiền lương,...
Tổ chức kiểm soát, đo lường, đánh giá công việc hàng tháng.
Quản lý, phân công công việc, tổ chức, giám sát việc thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận.
Tham mưu, đề xuất cho BLĐ để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực HCNS.
Thực hiện công việc khác khi BLĐ yêu cầu.

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 1985- 1995 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật lao động hoặc các ngành nghề liên quan.
Độ tuổi: 1985- 1995
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật lao động hoặc các ngành nghề liên quan.
Có trên 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên có lĩnh vực trong cùng lĩnh vực sản xuất. (Mạnh về tuyển dụng và xây dựng văn hóa doanh nghiệp)
Có kiến thức chuyên sâu về luật lao động, các chính sách nhân sự, kỹ năng quản lý nhân sự. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý và điều phối công việc hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
Có kiến thức chuyên sâu về luật lao động, các chính sách nhân sự, kỹ năng quản lý nhân sự.
Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý và điều phối công việc hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 17 - 22 triệu/tháng + thưởng. Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Lương từ 17 - 22 triệu/tháng + thưởng.
Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Team building, du xuân, hàng năm; Thưởng sinh nhật, thưởng Lễ Tết, 20/10, 08/03,... Thưởng theo kết quả kinh doanh (tháng 13...)
Team building, du xuân, hàng năm; Thưởng sinh nhật, thưởng Lễ Tết, 20/10, 08/03,...
Thưởng theo kết quả kinh doanh (tháng 13...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở: 102 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội/Cơ sở 2: 100 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-hanh-chinh-nhan-su-thu-nhap-17-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job216192
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc kinh doanh TRUNG TÂM DỊCH VỤ Ô TÔ VINFAST - BÌNH TÂN - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CARON HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TRUNG TÂM DỊCH VỤ Ô TÔ VINFAST - BÌNH TÂN - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CARON HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC
20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 60 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
20 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Manager Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NANO INDUSTRY ĐĂNG QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NANO INDUSTRY ĐĂNG QUANG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀ THÀNH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀ THÀNH GROUP
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Tới 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO
1 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao)
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Marketing Freyssinet Viet Nam Co.Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Freyssinet Viet Nam Co.Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Imarket Viet Nam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Imarket Viet Nam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHỤ LIỆU NGÀNH MAY KIM NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHỤ LIỆU NGÀNH MAY KIM NGUYÊN
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc Thu mua/Mua hàng Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer Bibus Vietnam E & C Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 500 USD Bibus Vietnam E & C Co., Ltd.
Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc Thu mua/Mua hàng Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Tài Chính Kế Toán Thuế - Kiểm Toán Com.pt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Tài Chính Kế Toán Thuế - Kiểm Toán Com.pt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Công Nghệ Phú Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Công Nghệ Phú Thành
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Mitsubishi Electric Vietnam Co. Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Mitsubishi Electric Vietnam Co. Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Bao Bì Giấy Kleur làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Bao Bì Giấy Kleur
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,400 - 2,000 USD Navigos Search
1,400 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM VÀ DƯỢC LIỆU QUÝ THÁI MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM VÀ DƯỢC LIỆU QUÝ THÁI MINH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 980 - 1,500 USD SAPP Academy
980 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Toupee Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Toupee Corp
12 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Asia Sky Am.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Asia Sky Am.VN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm