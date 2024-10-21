Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 33 ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Lập kế hoạch, tổ chức và quản lý các hoạt động nhân sự của công ty, bao gồm: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, lương thưởng, phúc lợi, quản lý nhân sự, quan hệ lao động định kỳ theo năm, quý, tháng dựa trên kế hoạch kinh doanh tổng thể. Đề xuất và thực hiện xây dựng các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến hoạt động HCNS. Tham mưu cho Ban Lãnh đạo xây dựng cơ chế, chính sách lương thưởng, phúc lợi và lộ trình thăng tiến rõ ràng, hấp dẫn cho nhân sự. Tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ, phát triển văn hóa doanh nghiệp, xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn cho tập ứng viên tiềm năng. Chủ trì và phối hợp với các bộ phận liên quan để giám sát thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về nhân sự, tiền lương,... Tổ chức kiểm soát, đo lường, đánh giá công việc hàng tháng. Quản lý, phân công công việc, tổ chức, giám sát việc thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận. Tham mưu, đề xuất cho BLĐ để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực HCNS. Thực hiện công việc khác khi BLĐ yêu cầu.

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 1985- 1995 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật lao động hoặc các ngành nghề liên quan.

Có trên 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên có lĩnh vực trong cùng lĩnh vực sản xuất. (Mạnh về tuyển dụng và xây dựng văn hóa doanh nghiệp)

Có kiến thức chuyên sâu về luật lao động, các chính sách nhân sự, kỹ năng quản lý nhân sự. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý và điều phối công việc hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 17 - 22 triệu/tháng + thưởng. Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Team building, du xuân, hàng năm; Thưởng sinh nhật, thưởng Lễ Tết, 20/10, 08/03,... Thưởng theo kết quả kinh doanh (tháng 13...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.