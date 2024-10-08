Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty Cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty Cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 108 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1. Quản trị/ Điều hành công tác nhân sự
- Tham mưu, triển khai xây dựng và kiện toàn bộ máy phòng HCNS;
- Xây dựng Chính sách nhân sự, các chế độ phúc lợi, thu hút và giữ chân nhân tài, các tiêu chí đánh giá – khen thưởng – kỷ luật nhân sự;
- Quản lý, kiểm soát quỹ lương và việc chi trả lương hàng tháng, các khoản thưởng, bảo hiểm bắt buộc và các chính sách phục lợi theo quy định của Bộ luật Lao động và chính sách nhân sự hiện hành;
- Xây dựng kế hoạch, chính sách tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực theo định hướng phát triển của công ty;
- Quản lý và tổ chức thực hiện công tác Quan hệ lao động, quản lý lao động.
2. Quản lý và điều hành công tác Hành chính
- Là đầu mối làm việc với các cơ quan chính quyền và nội bộ các phòng ban; quản lý các công tác tại khối văn phòng công ty.
- Quản lý và kiểm soát, đưa ra đề xuất để sử dụng chi phí hành chính tối ưu.
- Xây dựng và hoàn thiện các Quy định, biểu mẫu về văn thư lưu trữ, quản lý con dấu, quản trị hành chính và hướng dẫn, giám sát việc thực hiện quy định đó;
- Quản lý và điều hành công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị;
- Quản lý đội xe, bảo vệ, tạp vụ.
- Quản trị công tác hành chính phát sinh hàng ngày.
3. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Trên 03 năm làm việc tại vị trí Trưởng phòng HCNS (ưu tiên đã làm việc trong lĩnh vực Xây dựng)
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Lao động, Luật, Quản trị văn phòng hoặc các chuyên ngành có liên quan;
- Nắm chắc kiến thức về lĩnh vực Nhân sự, Luật lao động;
- Có khả năng làm việc độc lập, sắp xếp công việc khoa học;
- Kỹ năng tin học văn phòng tốt; giao tiếp tốt;
- Trách nhiệm, trung thực, tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công ty Cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 20tr - 25 tr/tháng (Không chậm, không nợ lương)
- Các chế độ phúc lợi (bảo hiểm sức khoẻ PVI Care, du lịch, khám sức khỏe hàng năm, hoạt động/sự kiện của Công ty,...) và BHXH theo quy định.
- Cam kết thưởng tháng lương thứ 13, tuỳ tình hình kinh doanh sẽ có lương tháng thứ 14+
- Được trao cơ hội, đào tạo phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam

Công ty Cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 108 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

