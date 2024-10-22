Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Becamex 43BCD Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.

- Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV Công ty.

- Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.

- Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho hoạt động đầu tư, xây dựng của Công ty.

- Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích người lao động làm việc và tổ chức thực hiện các chế độ cho người lao động.

- Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

- Xây dựng các quy trình, lập kế hoạch liên quan đến việc mua sắm, cấp phát, sử dụng văn phòng phẩm và các trang thiết bị bảo hộ lao động.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

- Xây dựng cơ cấu tổ chức của Công ty trình lãnh đạo Công ty phê duyệt và thực hiện.

- Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định liên quan đến hoạt động Hành chính Nhân sự cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 35 đến 45. Không tiền án, tiền sự.

- Tốt nghiệp Đại học công lập chính quy trở lên, chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế lao động, Luật hoặc các chuyên ngành khác tương đương.

- Kinh nghiệm: ≥ 05 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương.

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Trưởng/Phó Phòng Hành chính - Nhân sự các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ cho công việc như Microsoft office...

- Có khả năng làm việc độc lập.

- Có đạo đức, tư cách tốt; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; có tinh thần trách nhiệm cao; biết nhẫn nại, khiêm tốn, hòa đồng. Có khả năng nắm bắt công việc nhanh, chăm chỉ, ham học hỏi.

- Có dự định gắn bó lâu dài.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ hiện hành đối với một nhân viên của Công ty.

- Được hưởng mức lương cạnh tranh 20 - 25tr/tháng;

- Được nhận thêm phụ cấp tiền ăn, điện thoại;

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa gắn kết tình thân giữa các thành viên trong Công ty;

- Được đánh giá và xét thưởng công bằng và khách quan.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin