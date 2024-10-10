Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty cổ phần CF Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu

Mức lương 20 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 119 - 121 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 20 - 28 Triệu

Về mảng quản lý nhân sự :

Tham mưu cho BLĐ trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ từng bộ phận, phòng ban, các vị trí nhân sự chính. Đề xuất chiến lược phát triển nhân sự, đề xuất các cơ chế chính sách về lương thưởng, đánh giá hiệu quả công việc, các chính sách giữ chân người tài. Xây dựng quy chế tiền lương, thang bảng lương, phụ cấp, phúc lợi; lập ngân sách hàng năm. Xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế khen thưởng, kỷ luật trong toàn Công ty

Tham mưu cho BLĐ trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ từng bộ phận, phòng ban, các vị trí nhân sự chính.

Đề xuất chiến lược phát triển nhân sự, đề xuất các cơ chế chính sách về lương thưởng, đánh giá hiệu quả công việc, các chính sách giữ chân người tài.

Xây dựng quy chế tiền lương, thang bảng lương, phụ cấp, phúc lợi; lập ngân sách hàng năm.

Xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế khen thưởng, kỷ luật trong toàn Công ty

2. Về mảng tuyển dụng:

Tham mưu, đề xuất định biên nhân sự hàng năm, triển khai thực hiện tuyển dụng các vị trí theo định biên đã được phê duyệt. Chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự cho công ty CF Group và các công ty thành viên.

Tham mưu, đề xuất định biên nhân sự hàng năm, triển khai thực hiện tuyển dụng các vị trí theo định biên đã được phê duyệt.

Chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự cho công ty CF Group và các công ty thành viên.

3. Các nội dung công việc khác:

Xây dựng các chính sách tạo môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp Quản lý, điều hành hoạt động chung của phòng HCNS Quản lý tòa nhà (công ty sở hữu), các công việc hành chính của công ty. Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Xây dựng các chính sách tạo môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp

Quản lý, điều hành hoạt động chung của phòng HCNS

Quản lý tòa nhà (công ty sở hữu), các công việc hành chính của công ty.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm ở vị trí quản lý từ ít nhất 3 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm quản lý nhân sự trong lĩnh vực nhà máy sản xuất, xây dựng.vv, các công ty có quy mô >200 người. Tốt nghiệp đại học các khối ngành luật, kinh tế, quản trị nhân sự. Ưu tiên người có hiểu biết sâu về luật lao động, an toàn lao động, có kinh nghiệm xây dựng đánh giá hiệu quả người lao động, nâng cao năng suất lao động. Tiếng Anh: có thể nói, viết, giao tiếp cơ bản. Độ tuổi 8x-9x

Đã có kinh nghiệm ở vị trí quản lý từ ít nhất 3 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm quản lý nhân sự trong lĩnh vực nhà máy sản xuất, xây dựng.vv, các công ty có quy mô >200 người.

Tốt nghiệp đại học các khối ngành luật, kinh tế, quản trị nhân sự. Ưu tiên người có hiểu biết sâu về luật lao động, an toàn lao động, có kinh nghiệm xây dựng đánh giá hiệu quả người lao động, nâng cao năng suất lao động.

Tiếng Anh: có thể nói, viết, giao tiếp cơ bản.

Độ tuổi 8x-9x

Tại Công ty cổ phần CF Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 20-28 triệu/tháng tùy theo kinh nghiệm và năng lực. Thưởng:các ngày lễ tết, thưởng tháng lương 13. Các chế độ nghỉ phép, chế độ đóng BHXH đầy đủ Được đi du lịch hàng năm Được ăn trưa tại công ty (có bếp ăn riêng và phục vụ nấu riêng) – không tính vào thu nhập lương.

Thu nhập: từ 20-28 triệu/tháng tùy theo kinh nghiệm và năng lực.

Thưởng:các ngày lễ tết, thưởng tháng lương 13.

Các chế độ nghỉ phép, chế độ đóng BHXH đầy đủ

Được đi du lịch hàng năm

Được ăn trưa tại công ty (có bếp ăn riêng và phục vụ nấu riêng) – không tính vào thu nhập lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần CF Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin