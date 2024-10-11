Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA

Giáo dục/Đào tạo

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sàn thương mại tầng 4, Usilk 101, KĐT Văn Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch quản trị nhân sự cho toàn công ty Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu suất và phát triển nghề nghiệp. Đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nhân viên. Xây dựng chính sách thăng tiến, thay thế, bổ sung nhân sự. Xây dựng quy trình, quy chế quản lý các bộ phận. Xây dựng và đảm bảo thực hiện hệ thống Đánh giá Hiệu quả làm việc (KPI) và Đánh giá Năng lực nhân viên theo định kỳ. Xây dựng và duy trì văn hóa công ty tích cực, thúc đẩy sự gắn kết và năng suất của nhân viên. Xây dựng và đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của công ty, các bộ phận và tổ chức thực hiện. Tham mưu cho BLĐ xây dựng chiến lược về bộ máy tổ chức hoạt động của công ty. Quản lý các hoạt động hành chính văn phòng, đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả. Giám sát việc thực hiện các chính sách, quy trình nhân sự và tuân thủ luật lao động. Quản lý ngân sách và chi phí liên quan đến nhân sự và hành chính. Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả. Hỗ trợ các bộ phận trong công ty về công tác đào tạo, quản lý nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự. công tác hành chính... là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Báo cáo định kỳ về các chỉ số nhân sự quan trọng cho ban lãnh đạo
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 167 (Cũ BT6-6(178), tờ bản đồ cũ số 19 Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

