Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sàn thương mại tầng 4, Usilk 101, KĐT Văn Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch quản trị nhân sự cho toàn công ty Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu suất và phát triển nghề nghiệp. Đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nhân viên. Xây dựng chính sách thăng tiến, thay thế, bổ sung nhân sự. Xây dựng quy trình, quy chế quản lý các bộ phận. Xây dựng và đảm bảo thực hiện hệ thống Đánh giá Hiệu quả làm việc (KPI) và Đánh giá Năng lực nhân viên theo định kỳ. Xây dựng và duy trì văn hóa công ty tích cực, thúc đẩy sự gắn kết và năng suất của nhân viên. Xây dựng và đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của công ty, các bộ phận và tổ chức thực hiện. Tham mưu cho BLĐ xây dựng chiến lược về bộ máy tổ chức hoạt động của công ty. Quản lý các hoạt động hành chính văn phòng, đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả. Giám sát việc thực hiện các chính sách, quy trình nhân sự và tuân thủ luật lao động. Quản lý ngân sách và chi phí liên quan đến nhân sự và hành chính. Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả. Hỗ trợ các bộ phận trong công ty về công tác đào tạo, quản lý nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự. công tác hành chính... là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Báo cáo định kỳ về các chỉ số nhân sự quan trọng cho ban lãnh đạo

Xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch quản trị nhân sự cho toàn công ty

Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu suất và phát triển nghề nghiệp.

Đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nhân viên. Xây dựng chính sách thăng tiến, thay thế, bổ sung nhân sự.

Xây dựng quy trình, quy chế quản lý các bộ phận.

Xây dựng và đảm bảo thực hiện hệ thống Đánh giá Hiệu quả làm việc (KPI) và Đánh giá Năng lực nhân viên theo định kỳ.

Xây dựng và duy trì văn hóa công ty tích cực, thúc đẩy sự gắn kết và năng suất của nhân viên.

Xây dựng và đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của công ty, các bộ phận và tổ chức thực hiện.

Tham mưu cho BLĐ xây dựng chiến lược về bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.

Quản lý các hoạt động hành chính văn phòng, đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả.

Giám sát việc thực hiện các chính sách, quy trình nhân sự và tuân thủ luật lao động.

Quản lý ngân sách và chi phí liên quan đến nhân sự và hành chính.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Hỗ trợ các bộ phận trong công ty về công tác đào tạo, quản lý nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự. công tác hành chính... là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty.

Báo cáo định kỳ về các chỉ số nhân sự quan trọng cho ban lãnh đạo

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ: 30 - 40 tuổi, hình thức ưa nhìn. Bằng cấp: Đại Học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật... Kinh nghiệm 03 - 05 năm trở lên ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm và hiểu biết về Luật Lao Động, thuế TNCN, chuyên môn nhân sự và quản trị hành chính. Thông thạo excel, Word, powerpoint. Kỹ năng tổ chức công việc; Kỹ năng đánh giá, phân tích. Kỹ năng mềm: Giao tiếp, thuyết phục, giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm... Kinh nghiệm xây dựng, đánh giá hiệu suất nhân sự Kinh nghiệm xây dựng bộ quy trình, quy chế,... Kinh nghiệm xây dựng bộ khung năng lực nhân sự Kinh nghiệm xây dựng thang bảng lương nhân sự

Nam/ nữ: 30 - 40 tuổi, hình thức ưa nhìn.

Bằng cấp: Đại Học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật...

Kinh nghiệm 03 - 05 năm trở lên ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm và hiểu biết về Luật Lao Động, thuế TNCN, chuyên môn nhân sự và quản trị hành chính.

Thông thạo excel, Word, powerpoint. Kỹ năng tổ chức công việc; Kỹ năng đánh giá, phân tích. Kỹ năng mềm: Giao tiếp, thuyết phục, giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm...

Kinh nghiệm xây dựng, đánh giá hiệu suất nhân sự

Kinh nghiệm xây dựng bộ quy trình, quy chế,...

Kinh nghiệm xây dựng bộ khung năng lực nhân sự

Kinh nghiệm xây dựng thang bảng lương nhân sự

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh nhất trên thị trường, đảm bảo trả đúng hoặc hơn năng lực. Lương cơ bản từ 20 – 25 triệu/tháng + Thưởng Hoạt động phòng HCNS; Chế độ bảo hiểm đầy đủ ngay sau khi hết 2 tháng thử việc; Chế độ trong Tập đoàn BLA luôn cao hơn mặt bằng chung: nghỉ phép/năm, du lịch hàng năm, có 1 lần đi xa bằng máy bay trong nước hoặc đi ra nước ngoài; Chế độ mừng sinh con, cưới hỏi, sinh nhật, quà nhân ngày Lễ/ Tết, quà ngày truyền thống và các chế độ phúc lợi khác; Thưởng Lễ Tết, có cơ hội được tặng thưởng cổ phần khi gắn bó và có thành tích tốt; Chương trình hoạt động văn hóa đa dạng: Teambuilding, hoạt động dã ngoại 2-3 lần/năm. Chương trình tiệc giáng sinh, tất niên, Monthly Birthday Party, v.v Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện; Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nâng cao kỹ năng thực hiện công việc, kỹ năng mềm và thi các chứng chỉ nghiệp vụ; Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp; Thời gian làm việc: Sáng từ 08h00 đến 12h00; Chiều từ 13h00 đến 17h00 từ Thứ 2 đến hết sáng Thứ 7. Nghỉ chiều Thứ 7 & Chủ nhật.

Lương cạnh tranh nhất trên thị trường, đảm bảo trả đúng hoặc hơn năng lực. Lương cơ bản từ 20 – 25 triệu/tháng + Thưởng Hoạt động phòng HCNS;

Chế độ bảo hiểm đầy đủ ngay sau khi hết 2 tháng thử việc;

Chế độ trong Tập đoàn BLA luôn cao hơn mặt bằng chung: nghỉ phép/năm, du lịch hàng năm, có 1 lần đi xa bằng máy bay trong nước hoặc đi ra nước ngoài;

Chế độ mừng sinh con, cưới hỏi, sinh nhật, quà nhân ngày Lễ/ Tết, quà ngày truyền thống và các chế độ phúc lợi khác;

Thưởng Lễ Tết, có cơ hội được tặng thưởng cổ phần khi gắn bó và có thành tích tốt;

Chương trình hoạt động văn hóa đa dạng: Teambuilding, hoạt động dã ngoại 2-3 lần/năm. Chương trình tiệc giáng sinh, tất niên, Monthly Birthday Party, v.v

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện;

Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nâng cao kỹ năng thực hiện công việc, kỹ năng mềm và thi các chứng chỉ nghiệp vụ;

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

Thời gian làm việc: Sáng từ 08h00 đến 12h00; Chiều từ 13h00 đến 17h00 từ Thứ 2 đến hết sáng Thứ 7. Nghỉ chiều Thứ 7 & Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin