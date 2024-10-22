Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 147 Võ Chí Công, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Quản trị chiến lược nhân sự

Tham mưu, đề xuất cho Tổng giám đốc các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự như: công tác đào tạo tuyển dụng, các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động,...

Nghiên cứu, xây dựng và trình duyệt hệ thống các Nội quy, quy chế, quy trình, quy định... cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy đó.

Xây dựng cơ cấu tổ chức, phối hợp với các phòng ban xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban/Bộ phận trong Công ty và tổ chức thực hiện.

Cập nhật, đánh giá tình hình, xu hướng lao động, tiền lương của thị trường và ngành nghề liên quan.

Tham mưu đề xuất khen thưởng, kỷ luật, điều chuyển, tuyển mới, bổ nhiệm, miễn nhiệm...

Quản lý, điều hành công tác nhân sự

Giám sát và kiểm tra thực hiện việc chấm công, tính lương độ chuyên cần; Giám sát việc thực hiện đúng quy chế Công ty.

Quản lý, giám sát các công việc liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN...cho CBNV.

Lập kế hoạch tuyển dụng, quản lý, giám sát các công việc liên quan đến hoạt động tuyển dụng theo đúng quy trình và nhu cầu của các Phòng ban/bộ phận trong Công ty.

Xây dựng mô tả công việc của các vị trí trong phòng nhân sự, kết hợp với các Trưởng phòng các bộ phận xây dựng và hoàn thiện hệ thống mô tả công việc cho toàn bộ vị trí, chức danh trong toàn công ty.

Quản trị đào tạo

Xây dựng và cải tiến hệ thống tài liệu đào tạo.

Tham gia đào tạo kiến thức về thời trang cho đội ngũ quản lý cửa hàng, nhân viên bán hàng, thu ngân, tiếp đón.

Tham gia đào tạo khối kinh doanh và khối văn phòng các nội dung về văn hóa doanh nghiệp, đào tạo hội nhập, quy trình chính sách và các kỹ năng mềm khác.

Phối hợp với Quản lý bán hàng theo dõi năng lực của khối bán hàng, đề xuất và triển khai các khóa đào tạo cần thiết nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả bán hàng, đánh giá hiệu quả của toàn bộ hoạt động đào tạo đã triển khai.

Lên kế hoạch và báo cáo định kỳ về các lớp đào tạo theo quy định.

Tìm hiều thông tin về sản phẩm các nhãn hàng cạnh tranh và hình ảnh trưng bày, kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm....để hoàn thiện bộ tài liệu đào tạo.

Quản trị hành chính

Giám sát việc thực hiện các quy chế hành chính, các công việc quản lý hành chính, tài sản của Công ty.

Quản lý việc duy trì việc sử dụng và luân chuyển tài liệu, văn bản của Công ty một cách khoa học.

Trực tiếp tham gia vào việc tổ chức các sự kiện, hội nghị của Công ty.

Xây dựng, duy trì và phát triển tốt trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức chính quyền liên quan.

Pháp luật lao động và xử lý quan hệ lao động

Cập nhật và tham mưu cho Ban giám đốc các thay đổi về luật Lao động, luật BHXH,...

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, xử lý tranh chấp lao động, xử lý kỷ luật lao động.

Đại diện Công ty làm việc với các đoàn thanh tra : Lao động, bảo hiểm...

Thực hiện các công việc khác được yêu cầu từ BGĐ.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ, tuổi > 35, tốt nghiệp các trường chuyên ngành về quản trị nhân lực, Đại học Luật, Kinh Tế Quốc Dân, Ngoại Thương...

Có ít nhất 5 năm làm việc trong lĩnh vực nhân sự hoặc vị trí tương đương trong ngành bán lẻ. Mạnh mảng đào tạo và TTNB.

Hiểu biết rõ về các luật, lao động, bảo hiểm, dân sự....

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và báo cáo.

Kỹ năng lãnh đạo nhân viên, linh hoạt trong giao tiếp.

Kỹ năng thuyết trình và đàm phán tốt.

Nhanh nhẹn, có khả năng xử lý tình huống một cách khéo léo, đưa ra được giải pháp tối ưu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25- 30tr + thưởng, hoặc thỏa thuận theo năng lực Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN Các chế độ khác: Du lịch, ốm đau, thai sản, hiếu hỉ.... theo quy định Công ty Thưởng Lễ, Tết theo quy định Nhà nước và công ty; Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, có cơ hội phát triển và khả năng thăng tiến. Được mua hàng với các chính sách chiết khấu, ưu đãi hấp dẫn.

Mức lương: 25- 30tr + thưởng, hoặc thỏa thuận theo năng lực

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Các chế độ khác: Du lịch, ốm đau, thai sản, hiếu hỉ.... theo quy định Công ty

Thưởng Lễ, Tết theo quy định Nhà nước và công ty;

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, có cơ hội phát triển và khả năng thăng tiến.

Được mua hàng với các chính sách chiết khấu, ưu đãi hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE

