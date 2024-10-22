Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 62 Yên Phụ, Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

1. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự

- Lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng, ngân sách cho toàn bộ hệ thống nhà hàng FRH1 & FRH2

- Đề xuất chiến lược và chính sách nhân sự ngắn hạn và dài hạn của Công ty tới Ban Lãnh đạo Công ty, dựa trên việc tổ chức xây dựng các kế hoạch /dự án nhân sự định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của BGĐ

-Quản lý hiệu quả công việc trong nhóm Tuyển dụng, bao gồm: phát triển năng lực của nhân viên, hướng dẫn, phân chia công việc, theo dõi và kiểm soát kết quả làm việc của nhân viên.

- Tổ chức đào tạo nội bộ, văn hóa công ty và phát triển đội ngũ Nhân sự

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự

- Căn cứ trên nhu cầu phát triển của Công ty để hoạch định chiến lược nhân sự và xây dựng định biên nhân sự cho phù hợp

- Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự

3. Quản trị hành chính nhân sự

- Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự

- Tổ chức và điều hành các hoạt động hành chính có liên quan

- Quản lý mảng CNTT nhằm đảm bảo cung cấp và hỗ trợ dịch vụ về CNTT cho người sử dụng

- Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban lãnh đạo và Người lao động trong Công ty.

4. Các công việc khác:

- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định hoặc khi có yêu cầu của BGĐ

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của BGĐ

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế lao động...

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Hiểu đầy đủ quy trình tuyển dụng từ đào tạo đến thôi việc và chu kỳ tuyển dụng của mỗi loại ngành nghề công việc.

- Kỹ năng quản lý, giao tiếp, thuyết trình tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Kỹ năng đàm phán, thiết lập quan hệ, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề... Ưu tiên có khả năng giao tiếp tiếng anh tốt.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng Service Charge ... (thỏa thuận theo năng lực)

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Phụ cấp ăn trưa: Theo quy định của Công ty (30.000đ/ngày)

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN

