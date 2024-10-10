Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: L3

- D, Tầng 3 TTTM Sun Plaza, 69B Thụy Khuê, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý nhân sự:
- Xây dựng và thực hiện chiến lược quản lý nhân sự phù hợp với mục tiêu kinh doanh.
- Giám sát quy trình tuyển dụng, sàng lọc và phỏng vấn ứng viên.
- Xây dựng và phát triển hệ thống đánh giá hiệu suất nhân viên.
- Đề xuất và thực hiện các chính sách đãi ngộ, lương thưởng và phúc lợi.
2. Đào tạo và phát triển:
Đào tạo và phát triển:
- Lập kế hoạch và triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng cho nhân viên.
- Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, đặc biệt là đội ngũ nhân sự chủ chốt trong công ty sản xuất.
3. Quản lý hành chính:
- Điều phối và quản lý các hoạt động hành chính, bao gồm quản lý tài sản, trang thiết bị văn phòng và cơ sở hạ tầng.
- Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường tại nhà máy sản xuất.
4. Quan hệ lao động:
Quan hệ lao động:
- Xử lý các mối quan hệ lao động, giải quyết các xung đột, khiếu nại và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến chính sách nhân sự.
- Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật lao động và nội quy công ty
5. Báo cáo và phân tích:
- Phân tích và báo cáo các chỉ số nhân sự như tỷ lệ luân chuyển, năng suất lao động, và chi phí liên quan đến nhân sự.
- Đưa ra các khuyến nghị để cải thiện hiệu suất nhân sự và quản lý chi phí.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý tại các công ty sản xuất.
- Kiến thức sâu về Luật Lao động và các quy định pháp lý liên quan.
- Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.
- Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý nhiều công việc cùng lúc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thoả thuận
- Thưởng quý, thưởng năm, thưởng các dịp lễ, tết theo gói phúc lợi của công ty
- Du lịch công ty 1 lần/năm
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của luật hiện hành
- Môi trường thân thiện, cởi mở, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển
- Được mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: L3-D, tầng 3, tòa nhà Sungrand City, 69B Thụy Khuê. Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

