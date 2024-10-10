Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: L3 - D, Tầng 3 TTTM Sun Plaza, 69B Thụy Khuê, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý nhân sự:

- Xây dựng và thực hiện chiến lược quản lý nhân sự phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

- Giám sát quy trình tuyển dụng, sàng lọc và phỏng vấn ứng viên.

- Xây dựng và phát triển hệ thống đánh giá hiệu suất nhân viên.

- Đề xuất và thực hiện các chính sách đãi ngộ, lương thưởng và phúc lợi.

2. Đào tạo và phát triển:

Đào tạo và phát triển:

- Lập kế hoạch và triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng cho nhân viên.

- Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, đặc biệt là đội ngũ nhân sự chủ chốt trong công ty sản xuất.

3. Quản lý hành chính:

- Điều phối và quản lý các hoạt động hành chính, bao gồm quản lý tài sản, trang thiết bị văn phòng và cơ sở hạ tầng.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường tại nhà máy sản xuất.

4. Quan hệ lao động:

Quan hệ lao động:

- Xử lý các mối quan hệ lao động, giải quyết các xung đột, khiếu nại và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến chính sách nhân sự.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật lao động và nội quy công ty

5. Báo cáo và phân tích:

- Phân tích và báo cáo các chỉ số nhân sự như tỷ lệ luân chuyển, năng suất lao động, và chi phí liên quan đến nhân sự.

- Đưa ra các khuyến nghị để cải thiện hiệu suất nhân sự và quản lý chi phí.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý tại các công ty sản xuất.

- Kiến thức sâu về Luật Lao động và các quy định pháp lý liên quan.

- Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.

- Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý nhiều công việc cùng lúc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thoả thuận

- Thưởng quý, thưởng năm, thưởng các dịp lễ, tết theo gói phúc lợi của công ty

- Du lịch công ty 1 lần/năm

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của luật hiện hành

- Môi trường thân thiện, cởi mở, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển

- Được mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi

