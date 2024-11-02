Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty cổ phần Gcool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 158/2 Hồng Mai, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Chủ trì xây dựng cơ cấu tổ chức Chủ trì tổ chức xây dựng quy trình vận hành cho từng bộ phận và khung năng lực ở các vị trí. Chủ trì định biên nhân sự cho từng bộ phận căn cứ vào khối lượng công việc, quy trình vận hành, hạn mức quỹ lương doanh nghiệp cấp. Chủ trì tổ chức mô tả công việc, xây dựng hệ thống báo cáo mẫu cho từng phòng ban nhằm kiểm soát chất lượng công việc, khối lượng công việc, thực hiện nội quy. Xây dựng các định mức chi phí nhân sự, thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy định trong doanh nghiệp. Chủ trì xây dựng quy chế tính lương cho từng bộ phận, từng nhân sự trong doanh nghiệp. Chủ trì xây dựng các chương trình đào tạo cho các bộ phận về chuyên môn và văn hóa doanh nghiệp. Xây dựng quy chế thưởng/phạt /sa thải nhân sự. Chủ trì tổ chức HCNS để từng vị trí của phòng thực hiện tốt nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về chất lượng nhân sự của phòng với Tổng Giám đốc. Chủ trì tổ chức họp giao ban theo quy định của doanh nghiệp (không phải chủ trì điều hành họp giao ban). Thực hiện các công việc khác khi được Tổng Giám đốc giao

Chủ trì xây dựng cơ cấu tổ chức

Chủ trì tổ chức xây dựng quy trình vận hành cho từng bộ phận và khung năng lực ở các vị trí.

Chủ trì định biên nhân sự cho từng bộ phận căn cứ vào khối lượng công việc, quy trình vận hành, hạn mức quỹ lương doanh nghiệp cấp.

Chủ trì tổ chức mô tả công việc, xây dựng hệ thống báo cáo mẫu cho từng phòng ban nhằm kiểm soát chất lượng công việc, khối lượng công việc, thực hiện nội quy.

Xây dựng các định mức chi phí nhân sự, thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy định trong doanh nghiệp.

Chủ trì xây dựng quy chế tính lương cho từng bộ phận, từng nhân sự trong doanh nghiệp.

Chủ trì xây dựng các chương trình đào tạo cho các bộ phận về chuyên môn và văn hóa doanh nghiệp.

Xây dựng quy chế thưởng/phạt /sa thải nhân sự.

Chủ trì tổ chức HCNS để từng vị trí của phòng thực hiện tốt nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về chất lượng nhân sự của phòng với Tổng Giám đốc.

Chủ trì tổ chức họp giao ban theo quy định của doanh nghiệp (không phải chủ trì điều hành họp giao ban).

Thực hiện các công việc khác khi được Tổng Giám đốc giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm vị trí Trưởng phòng nhân sự - hành chính Tiếng Anh giao tiếp thành thạo Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, lắng nghe, thấu hiểu. Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và triển khai công việc. Kỹ năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề. Kiến thức am hiểu chuyên môn về luật lao động. Thành thạo Excel, Word, Power Point.

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm vị trí Trưởng phòng nhân sự - hành chính

Tiếng Anh giao tiếp thành thạo

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, lắng nghe, thấu hiểu.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và triển khai công việc.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề.

Kiến thức am hiểu chuyên môn về luật lao động.

Thành thạo Excel, Word, Power Point.

Tại Công ty cổ phần Gcool Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương theo thỏa thuận;

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp;

• Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

• Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.

• Được nghỉ 02 thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định.

• Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Gcool

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin