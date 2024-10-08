Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - NƯỚC GIẢI KHÁT BÙI VĂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - NƯỚC GIẢI KHÁT BÙI VĂN
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - NƯỚC GIẢI KHÁT BÙI VĂN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 743A Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chức danh công việc:
- Vị trí: Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự - Bộ phận: Hành Chính Nhân Sự - Báo cáo cho: Giám đốc điều hành (CEO) hoặc Giám đốc nhân sự
2. Mục đích công việc: - Quản lý và điều hành các hoạt động hành chính và nhân sự của công ty để đảm bảo các hoạt động của công ty diễn ra suôn sẻ, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật. - Phát triển và duy trì môi trường làm việc tích cực, gắn kết, thúc đẩy hiệu suất làm việc của nhân viên.
3. Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:
3.1. Quản lý hành chính: - Quản lý công tác hành chính, văn phòng phẩm, trang thiết bị, cơ sở vật chất của công ty. - Đảm bảo công tác lễ tân, tiếp khách, tổ chức sự kiện, hội họp được diễn ra chuyên nghiệp, chu đáo. - Quản lý hệ thống lưu trữ tài liệu, hồ sơ hành chính của công ty. - Thực hiện các công tác hậu cần như đặt phòng, vé máy bay, phương tiện đi lại cho nhân viên khi đi công tác. - Giám sát và quản lý công tác an ninh, bảo vệ, vệ sinh trong công ty.
3.2. Quản lý nhân sự: - Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch nhân sự phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của công ty. - Phụ trách công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, phát triển nguồn nhân lực của công ty. - Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, các thủ tục nhân sự như bảo hiểm xã hội, thuế TNCN, khen thưởng, kỷ luật. - Xây dựng và thực hiện hệ thống lương, thưởng, phúc lợi và chính sách đãi ngộ cho nhân viên. - Quản lý và duy trì văn hóa công ty, xây dựng các chương trình gắn kết nhân viên. - Tư vấn cho ban lãnh đạo về các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động, hợp đồng và các chính sách nhân sự.
3.3. Quản lý quan hệ lao động: - Xây dựng và duy trì quan hệ lao động hài hòa trong công ty. - Xử lý các vấn đề liên quan đến tranh chấp lao động, kỷ luật, nghỉ việc theo đúng quy định pháp luật và quy chế công ty. - Đại diện công ty làm việc với các cơ quan chức năng, hiệp hội liên quan đến các vấn đề pháp luật lao động.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

4. Yêu cầu công việc:
4.1. Trình độ học vấn: - Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Hành chính, Luật hoặc các ngành liên quan.
4.2. Kinh nghiệm: - Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính nhân sự, trong đó có ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý. - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các công ty sản xuất, đặc biệt là ngành cơ khí công nghiệp.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính nhân sự, trong đó có ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý.
4.3. Kỹ năng: - Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ. - Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và giải quyết vấn đề tốt. - Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian. - Am hiểu sâu về Luật Lao động, các quy định pháp luật liên quan đến nhân sự.
4.4. Phẩm chất cá nhân: - Trung thực, cẩn thận, chính xác và có tinh thần trách nhiệm cao. - Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao trong công việc. - Khả năng tư duy logic, sáng tạo và cải tiến quy trình làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - NƯỚC GIẢI KHÁT BÙI VĂN Thì Được Hưởng Những Gì

5. Quyền lợi: - Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm. - Thưởng theo kết quả kinh doanh và thành tích công việc. - Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. - Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
6. Địa điểm và thời gian làm việc: - Địa điểm làm việc: Trụ sở chính của công ty - Thời gian làm việc: Từ 7h30 - 16h30, thứ Hai đến thứ bảy hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - NƯỚC GIẢI KHÁT BÙI VĂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - NƯỚC GIẢI KHÁT BÙI VĂN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 743a Hậu Giang, Phường 11, Quận 6

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

