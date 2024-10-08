Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÂM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 399 Luỹ Bán Bích, Phường Hiệp Tân, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Công tác tuyển dụng: đề xuất định biên nhân sự; tuyển dụng đáp ứng nhu cầu; Công tác đào tạo: đào tạo, đánh giá, tổ chức quy hoạch phát triển nghề nghiệp cho nhân viên; Quản lý quan hệ lao động: hợp đồng lao động, tính lương, triển khai kiểm soát quy chế, chính sách liên quan người lao động; Xây dựng, triển khai, cải tiến các tài liệu liên quan đến quản lý nguồn nhân lực bao gồm: Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, mô tả công việc chức danh, chính sách liên quan đến người lao động (quy định tiền lương, khen thưởng, phúc lợi,...), quy định đánh giá nhân viên, quy trình tuyển dụng, quy trình đào tạo,...., đảm bảo tuân thủ pháp luật về lao động; Đánh giá nhân viên: xây dựng tiêu chí, biểu mẫu, đánh giá năng lực, hiệu suất làm việc; Quản lý hành chính, cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh, lễ tân, quản lý hồ sơ lưu trữ; đảm bảo chất lượng điều kiện và môi trường làm việc cho nhân sự; Quản lý và dẫn dắt các nhân sự trong nội bộ phòng Hành chính – Nhân sự để đảm bảo các nhiệm vụ liên quan đến các vấn đề pháp chế và hậu cần nhằm đảm bảo hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh và hoạt động của các phòng ban khác; Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Công tác tuyển dụng: đề xuất định biên nhân sự; tuyển dụng đáp ứng nhu cầu;

Công tác đào tạo: đào tạo, đánh giá, tổ chức quy hoạch phát triển nghề nghiệp cho nhân viên;

Quản lý quan hệ lao động: hợp đồng lao động, tính lương, triển khai kiểm soát quy chế, chính sách liên quan người lao động;

Xây dựng, triển khai, cải tiến các tài liệu liên quan đến quản lý nguồn nhân lực bao gồm: Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, mô tả công việc chức danh, chính sách liên quan đến người lao động (quy định tiền lương, khen thưởng, phúc lợi,...), quy định đánh giá nhân viên, quy trình tuyển dụng, quy trình đào tạo,...., đảm bảo tuân thủ pháp luật về lao động;

Đánh giá nhân viên: xây dựng tiêu chí, biểu mẫu, đánh giá năng lực, hiệu suất làm việc;

Quản lý hành chính, cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh, lễ tân, quản lý hồ sơ lưu trữ; đảm bảo chất lượng điều kiện và môi trường làm việc cho nhân sự;

Quản lý và dẫn dắt các nhân sự trong nội bộ phòng Hành chính – Nhân sự để đảm bảo các nhiệm vụ liên quan đến các vấn đề pháp chế và hậu cần nhằm đảm bảo hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh và hoạt động của các phòng ban khác;

Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Hành chính – Nhân sự, Nhân sự, Luật. Ứng viên tốt nghiệp nhiều hơn một trong các chuyên ngành trên sẽ có lợi thế; Vi tính: khả năng sử dụng vi tính văn phòng tốt (Word, Excel, Power point); Khả năng giao tiếp tốt, trung thực, có trách nhiệm, cẩn thận, khả năng soạn thảo văn bản tốt. Khả năng phối hợp, làm việc nhóm hiệu quả; Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí công việc tương đương; Có kiến thức vững về pháp luật lao động.

Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Hành chính – Nhân sự, Nhân sự, Luật. Ứng viên tốt nghiệp nhiều hơn một trong các chuyên ngành trên sẽ có lợi thế;

Vi tính: khả năng sử dụng vi tính văn phòng tốt (Word, Excel, Power point);

Khả năng giao tiếp tốt, trung thực, có trách nhiệm, cẩn thận, khả năng soạn thảo văn bản tốt. Khả năng phối hợp, làm việc nhóm hiệu quả;

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí công việc tương đương;

Có kiến thức vững về pháp luật lao động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÂM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận; Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của Công ty; Đóng BHXH sau thời gian thử việc; Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam, theo Nội quy lao động và Quy định của công ty.

Thu nhập: thỏa thuận;

Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của Công ty;

Đóng BHXH sau thời gian thử việc;

Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam, theo Nội quy lao động và Quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÂM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin