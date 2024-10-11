Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SMART VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Maxic, Số 3, Đường Trà Khúc, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm về kế hoạch hoạt động và hiệu quả đạt được của phòng Hành chính Nhân sự. Tham mưu, đề xuất cho Ban Lãnh đạo về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm, điều hành của công ty; công tác đào tạo, tuyển dụng trong công ty; xây dựng các phương án về lương thưởng, các chế độ phúc lợi cho người lao động. Quản lý, điều hành, phân công, đào tạo, đánh giá hiệu quả hoạt động của Phòng Hành chính Nhân sự. Lập ngân sách nhân sự, hoạch định nguồn nhân lực phù hợp chiến lược phát triển của công ty. Quản lý việc thực hiện tính công, BHXH, các chế độ phúc lợi khác cho cán bộ nhân viên. Xây dựng các phương án về lương thưởng, khen thưởng, kỷ luật, các chế độ phúc lợi cho người lao động. Xây dựng và lập kế hoạch tổ chức tuyển dụng nhân sự theo định hướng phát triển công ty hoặc theo đề xuất của các phòng ban. Xây dựng nội quy, quy định, quy trình làm việc, tổ chức và giám sát thực hiện. Xây dựng và triển khai KPI đánh giá hiệu quả công việc định kỳ các phòng ban. Xây dựng chính sách đào tạo, tổ chức đào tạo cho cán bộ nhân viên, theo dõi, đánh giá kết quả sau đào tạo. Quản lý và triển khai văn hóa doanh nghiệp vào môi trường làm việc. Quản lý các công việc liên quan đến các thủ tục hành chính. Trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng các công việc liên quan của phòng Hành chính Nhân sự. Giám sát việc tổ chức thực hiện các hoạt động của công ty. Kết nối giữa Ban Lãnh đạo và người lao động; nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân viên công ty để có đề xuất phương án nhân sự hợp lý. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên Ưu tiên các ngành kinh tế, luật

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm, trong đó 3 năm vị trí HRM, HRBP Mgr các cty dịch vụ qui mô từ 100 LD

- Ưu tiên uv có kn làm việc tại công ty có nhiều chi nhánh trong nghành Logictics

- Tiếng Anh lưu loát

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office, web/aps

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SMART VN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp rõ ràng. Chế độ đào tạo: Được tham gia các khóa đào tạo định kỳ của Công ty. Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Hưởng các khoản phúc lợi như: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ... Tham gia các hoạt động tập thể: Team building, nghỉ mát, tiệc các ngày lễ..... Các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SMART VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.