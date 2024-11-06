Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý Nhân sự

Chịu trách nhiệm đưa ra chiến lược phát triển nguồn nhân sự. Đảm bảo tổ chức thực hiện các hoạt động Quản trị nguồn nhân lực để cung cấp đầy đủ về số lượng và chất lượng nhân sự theo yêu cầu phát triển của công ty một cách hiệu quả nhất;

Tổ chức, quản lý và điều hành Bộ phận nhân sự nhằm thực hiện tất cả các công việc phát triển nguồn nhân lực theo đúng các Chức năng – Nhiệm vụ - Quyền hạn do Công ty quy định;

Xây dựng các chiến lược và kế hoạch phát triển Nguồn nhân lực dài hạn và ngắn hạn của Công ty;

Phối hợp với các Giám đốc khối khác để triển khai thực hiện thành công các Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cũng như chiến lược và kế hoạch phát triển kinh doanh của công ty;

Tổ chức triển khai các Kế hoạch phát triển nhân sự chi tiết, gồm có Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển, đánh giá năng lực định kỳ đảm bảo đội ngũ nhân viên công ty có khả năng

Đáp ứng được yêu cầu phát triển lâu dài;

Thiết lập và duy trì các mối quan hệ ngoại giao với các đối tác cung cấp nguồn nhân lực của công ty, các tổ chức chính quyền. Giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có; Xây dựng các Quy chế, Quy định, Chính sách nhân sự của toàn công ty và phổ biến, chỉ đạo việc thực hiện đầy đủ tới các Phòng/Ban, Đơn vị;

Xây dựng Hệ thống các Quy trình tuyển dụng, đào tạo, phát triển và đánh giá; Xây dựng cơ sở dữ liệu nhân sự toàn Công ty;

Triển khai thực hiện công tác phân tích công việc làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống bản mô tả công việc/ khung năng lực nhân sự/ KPI/ lộ trình nghề nghiệp cho tất cả các vị trí chức năng trong công ty;

Giám sát và xử lý các khiếu nại, vi phạm kỷ luật;

Quản lý và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho nhân viên theo chính sách của công ty;

Đầu mối xây dựng các chương trình/ hoạt động văn hóa doanh nghiệp, đào tạo giá trị cốt lõi doanh nghiệp đảm bảo 100% nhân viên hiểu và ứng dụng, lan tỏa VHDN;

Quan hệ lao động, thấu hiểu nguyện vọng của nhân viên;

Kiểm soát toàn bộ hoạt động của bộ phận nhân sự. Điều chỉnh kịp thời các chiến lược, Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của công ty theo sát các biến động của yên cầu kinh doanh – sản xuất của công ty.

2. Quản lý Hành chính

Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc;

Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty;

Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ;

Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan , 32-37 tuổi

2. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, trong đó có 3 năm ở vị trí quản lý.

3. Kinh nghiệm sử dụng công nghệ AI trong công việc nhân sự là một lợi thế lớn.

4. Kiến thức sâu về hệ thống lương thưởng 3P, KPI, và các quy trình, chính sách nhân sự.

5. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, giao tiếp và giải quyết vấn đề xuất sắc.

6. Khả năng phân tích, tư duy chiến lược và quản lý dự án tốt.

7. Thái độ chuyên nghiệp, tận tâm và khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương theo năng lực

2. Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ

3. Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

