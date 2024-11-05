Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nga Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 34B Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

1. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.

2. Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.

3. Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.

4. Lập ngân sách nhân sự.

5. Hoạch định nguồn nhân lực và chiến lược của công ty.

6. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.

7. Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh

8. Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty, các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty.

- Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.

9. Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.

10. Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty.

Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

- Ứng viên là Nữ sinh năm từ 1989 - 1994 ( không tuyển Nam )

- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các ngành có liên quan.

- Có trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Giao tiếp tốt, trung thực, năng động, chủ động trong công việc.

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng F&B.

Quyền Lợi

- Lương tối thiểu từ 15,000,000 – 20,000,000 ( Thu nhập xứng đáng với năng lực )

- Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13, các mức thưởng khác theo quy định công ty

- Được đào tạo kỹ năng, chuyên môn và kỹ năng mềm cơ hội thăng tiến.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiện đại.

- Lễ tết, hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát...

- Đóng BHXH theo quy định

- Giờ làm việc : Từ 8h-17h Nghỉ 2 ngày thứ 7/tháng và nghỉ Chủ Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển

