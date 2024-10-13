Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 41

- 43 Khuất Duy Tiến

- Thanh Xuân

- Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Kiểm tra, kiểm soát việc triển khai tiến độ, chất lượng của dự án, đề xuất với BQL các giải pháp đẩy nhanh tiến độ công trình. Lên kế hoạch thi công, timeline tiến độ thi công. Phân phối cho các bộ phận thực hiện theo kế hoạch. Kiểm soát kế hoạch thi công.
Kiểm tra, kiểm soát việc triển khai tiến độ, chất lượng của dự án, đề xuất với BQL các giải pháp đẩy nhanh tiến độ công trình.
Lên kế hoạch thi công, timeline tiến độ thi công.
Phân phối cho các bộ phận thực hiện theo kế hoạch.
Kiểm soát kế hoạch thi công.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương. Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành thiết kế, kiến trúc, xây dựng Kỹ năng sử dụng tin học văn tốt. Có tư duy Logic và khả năng giải quyết vấn đề tốt.
Có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương.
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành thiết kế, kiến trúc, xây dựng
Kỹ năng sử dụng tin học văn tốt.
Có tư duy Logic và khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Quyền Lợi

Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 đồng (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn) Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung năng động có tầm nhìn; Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp; Xét tăng lương một lần/năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty; Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ các ngày Lễ tết theo quy định của nhà nước và thưởng tháng lương thứ 13; Du lịch thường niên, hoạt động thể dục thể thao hàng tuần, tiệc sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,...
Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 đồng (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung năng động có tầm nhìn;
Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp;
Xét tăng lương một lần/năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty;
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ các ngày Lễ tết theo quy định của nhà nước và thưởng tháng lương thứ 13;
Du lịch thường niên, hoạt động thể dục thể thao hàng tuần, tiệc sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,...

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 41-43 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân

