Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà C2, Làng quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1. Công tác Kế hoạch tổng hợp
- Chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế bệnh viện.
- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện toàn bộ công tác của phòng kế hoạch tổng hợp.
- Tổ chức công tác giao ban, hội chẩn, hội thảo, kiểm thảo tử vong liên khoa và toàn bệnh viện và tổ chức ghi chép biên bản để lưu trữ hồ sơ.
- Nắm vững số lượng người bệnh vào viện, ra viện, chuyển viện, tử vong: các trường hợp cấp cứu, bệnh nặng và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch. Thường xuyên kiểm tra công tác cấp cứu và thường trực của các khoa, trong bệnh viện.
- Tổ chức phối hợp công tác giữa các khoa khám bệnh, khoa lâm sàng và khoa cận lâm sàng.
- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện để nâng cao trình độ chuyên môn và nângcấp kỹ thuật.
- Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, sơ kết, tổng kết kinh nghiệm điều trị toàn bệnh viện.
- Lập kế hoạch phòng chống thảm họa và các trường hợp bất thường để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
- Báo cáo tuần, tháng và thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của giám đốc.
2. Công tác quản lý chất lượng
- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt.
- Xây dựng các chỉ số đo lường chất lượng bệnh viện.
- Phối hợp với Phòng Điều dưỡng và các khoa, phòng liên quan để tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động liên quan đến cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh.
- Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sự cố tại bệnh viện.
- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu liên quan đến đánh giá, đo lường chất lượng bệnh viện (thông qua các hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất), phát hiện các vấn đề chất lượng, các nguy cơ tiềm ẩn đối với an toàn người bệnh, báo cáo và đề xuất các biện pháp cải tiến khắc phục.
- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng trong bệnh viện.
- Tổng kết, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng, kết quả công tác cải tiến chất lượng bệnh viện và an toàn người bệnh.
- Tham mưu cho Ban giám đốc triển khai thực hiện áp dụng các nội dung trong bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành, phù hợp với điều kiện của bệnh viện.
- Tổ chức thực hiện đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Y tế, Thương Mại, Quản Lý Chất Lượng, ...hoặc các ngành nghề có liên quan. Có ít nhất 05 kinh nghiệm làm việc và 03 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương; Biết ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc, sử dụng tốt các ứng dụng của Microsoft.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Y tế, Thương Mại, Quản Lý Chất Lượng, ...hoặc các ngành nghề có liên quan.
Có ít nhất 05 kinh nghiệm làm việc và 03 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương;
Biết ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc, sử dụng tốt các ứng dụng của Microsoft.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + doanh thu
Thưởng Doanh số: Theo chính sách thưởng của công ty
Các quyền lợi khác theo quy định hiện hành: Công ty đảm bảo mọi quyền lợi của người lao động đầy đủ và tốt hơn các quy định hiện hành của nhà nước.
- Hỗ trợ cơm trưa
- Tham gia BHXH, BHYT sau khi hết thời gian thử việc
- Hưởng 12 ngày phép/năm
- Thưởng các ngày lễ tết theo quy định nhà nước, hiếu hỉ, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

