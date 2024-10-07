Tuyển Trưởng Phòng Kế Hoạch thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR
- Hà Nội: đường Huỳnh Văn Nghệ, Long Biên
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh, mua hàng:
Lập kế hoạch xuất hàng, cung ứng nguyên vật liệu, phối hợp với các nhà máy để lập kế hoạch sản xuất
Theo dõi, kiểm soát thực hiện các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, mua hàng, logistic đã được phê duyệt
Xây dựng hệ thống báo cáo (tiêu chí, biểu mẫu tự động) cho toàn công ty để báo cáo phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình hoạt động của từng Khối/CTTV và toàn bộ Tập đoàn
Triển khai, hướng dẫn lập báo cáo theo hệ thống báo cáo được duyệt đến toàn Tập đoàn
Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh định kỳ tháng/quý/năm và khi có yêu cầu một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời
Đề xuất giải pháp cho các vấn đề phát sinh nhằm giúp Ban Tổng Giám đốc có thêm cơ sở để xử lý, định hướng, điều hành Tập đoàn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn : Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Ngoại thương
Kinh nghiệm : Tối thiểu 03 năm tại vị trí Phó phòng/Trưởng phòng, ưu tiên ứng viên có Kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu vật liệu xây dựng
Ngoại ngữ : Ưu tiên biết tiếng Anh
Kiến thức : Kế hoạch tổng hợp
Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thoả thuận cạnh tranh thị trường
Đóng BHXH/ BH sức khoẻ 24/7 sau khi kết thúc thử việc
Tham gia liên hoan, văn nghệ, tiệc hàng tháng tại công ty
Tham gia du lịch, khám sức khoẻ định kì hàng năm miễn phí
Ăn trưa tại công ty, sử dụng không giới hạn khu vực pantry: Trà, cà phê, bánh kẹo,...
Có xe đưa đón CBNV các điểm: Nam - Bắc Từ Liêm - Tây Hồ - Thanh Xuân - Hai Bà Trưng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI