Tuyển Trưởng Phòng Kế Hoạch thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: đường Huỳnh Văn Nghệ, Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh, mua hàng: Lập kế hoạch xuất hàng, cung ứng nguyên vật liệu, phối hợp với các nhà máy để lập kế hoạch sản xuất Theo dõi, kiểm soát thực hiện các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, mua hàng, logistic đã được phê duyệt Xây dựng hệ thống báo cáo (tiêu chí, biểu mẫu tự động) cho toàn công ty để báo cáo phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình hoạt động của từng Khối/CTTV và toàn bộ Tập đoàn Triển khai, hướng dẫn lập báo cáo theo hệ thống báo cáo được duyệt đến toàn Tập đoàn Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh định kỳ tháng/quý/năm và khi có yêu cầu một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời Đề xuất giải pháp cho các vấn đề phát sinh nhằm giúp Ban Tổng Giám đốc có thêm cơ sở để xử lý, định hướng, điều hành Tập đoàn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn : Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Ngoại thương Kinh nghiệm : Tối thiểu 03 năm tại vị trí Phó phòng/Trưởng phòng, ưu tiên ứng viên có Kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu vật liệu xây dựng Ngoại ngữ : Ưu tiên biết tiếng Anh Kiến thức : Kế hoạch tổng hợp

Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận cạnh tranh thị trường Đóng BHXH/ BH sức khoẻ 24/7 sau khi kết thúc thử việc Tham gia liên hoan, văn nghệ, tiệc hàng tháng tại công ty Tham gia du lịch, khám sức khoẻ định kì hàng năm miễn phí Ăn trưa tại công ty, sử dụng không giới hạn khu vực pantry: Trà, cà phê, bánh kẹo,... Có xe đưa đón CBNV các điểm: Nam - Bắc Từ Liêm - Tây Hồ - Thanh Xuân - Hai Bà Trưng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR

