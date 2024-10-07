Tuyển Trưởng Phòng Kế Hoạch thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Trưởng Phòng Kế Hoạch thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: đường Huỳnh Văn Nghệ, Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh, mua hàng: Lập kế hoạch xuất hàng, cung ứng nguyên vật liệu, phối hợp với các nhà máy để lập kế hoạch sản xuất Theo dõi, kiểm soát thực hiện các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, mua hàng, logistic đã được phê duyệt Xây dựng hệ thống báo cáo (tiêu chí, biểu mẫu tự động) cho toàn công ty để báo cáo phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình hoạt động của từng Khối/CTTV và toàn bộ Tập đoàn Triển khai, hướng dẫn lập báo cáo theo hệ thống báo cáo được duyệt đến toàn Tập đoàn Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh định kỳ tháng/quý/năm và khi có yêu cầu một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời Đề xuất giải pháp cho các vấn đề phát sinh nhằm giúp Ban Tổng Giám đốc có thêm cơ sở để xử lý, định hướng, điều hành Tập đoàn.
Lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh, mua hàng:
Lập kế hoạch xuất hàng, cung ứng nguyên vật liệu, phối hợp với các nhà máy để lập kế hoạch sản xuất
Theo dõi, kiểm soát thực hiện các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, mua hàng, logistic đã được phê duyệt
Xây dựng hệ thống báo cáo (tiêu chí, biểu mẫu tự động) cho toàn công ty để báo cáo phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình hoạt động của từng Khối/CTTV và toàn bộ Tập đoàn
Triển khai, hướng dẫn lập báo cáo theo hệ thống báo cáo được duyệt đến toàn Tập đoàn
Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh định kỳ tháng/quý/năm và khi có yêu cầu một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời
Đề xuất giải pháp cho các vấn đề phát sinh nhằm giúp Ban Tổng Giám đốc có thêm cơ sở để xử lý, định hướng, điều hành Tập đoàn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn : Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Ngoại thương Kinh nghiệm : Tối thiểu 03 năm tại vị trí Phó phòng/Trưởng phòng, ưu tiên ứng viên có Kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu vật liệu xây dựng Ngoại ngữ : Ưu tiên biết tiếng Anh Kiến thức : Kế hoạch tổng hợp
Học vấn : Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Ngoại thương
Kinh nghiệm : Tối thiểu 03 năm tại vị trí Phó phòng/Trưởng phòng, ưu tiên ứng viên có Kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu vật liệu xây dựng
Ngoại ngữ : Ưu tiên biết tiếng Anh
Kiến thức : Kế hoạch tổng hợp

Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận cạnh tranh thị trường Đóng BHXH/ BH sức khoẻ 24/7 sau khi kết thúc thử việc Tham gia liên hoan, văn nghệ, tiệc hàng tháng tại công ty Tham gia du lịch, khám sức khoẻ định kì hàng năm miễn phí Ăn trưa tại công ty, sử dụng không giới hạn khu vực pantry: Trà, cà phê, bánh kẹo,... Có xe đưa đón CBNV các điểm: Nam - Bắc Từ Liêm - Tây Hồ - Thanh Xuân - Hai Bà Trưng
Mức lương thoả thuận cạnh tranh thị trường
Đóng BHXH/ BH sức khoẻ 24/7 sau khi kết thúc thử việc
Tham gia liên hoan, văn nghệ, tiệc hàng tháng tại công ty
Tham gia du lịch, khám sức khoẻ định kì hàng năm miễn phí
Ăn trưa tại công ty, sử dụng không giới hạn khu vực pantry: Trà, cà phê, bánh kẹo,...
Có xe đưa đón CBNV các điểm: Nam - Bắc Từ Liêm - Tây Hồ - Thanh Xuân - Hai Bà Trưng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR

Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN4.1 KCN MP Đình Vũ, KKT Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

