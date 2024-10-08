Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH

Quản lý kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1 khu văn phòng

- Chung cư 16B, Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chủ trì công tác đấu thầu, lập hồ sơ đề xuất các công trình Công ty tham gia, hướng dẫn, phân công công việc làm hồ sơ thầu cho các lực lượng phối hợp được điều đồng về làm cùng. Đề xuất các biện pháp xử lý tình huống để Giám đốc xử lý giải quyết khi lập hồ sơ đấu thầu; Lập kế hoạch cho việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu, kiểm soát các công tác dự thầu. Kiểm tra để điều chỉnh hồ sơ trước đấu thầu đề nghị ĐVTK, Thẩm tra điều chỉnh theo hướng có lợi cho Công ty; Rà soát lại khối lượng trong bảng tiên lượng mời thầu, tổng hợp những khối lượng thừa, thiếu trong hồ sơ, báo cáo Giám đốc để có biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời, tránh những bất lợi trong quá trình thi công; Lập kế hoạch triển khai thi công các công trình khi có thông báo trúng thầu; Lập ban chỉ huy công trường, phân công nhiệm vụ, giao việc cho các thành viên; Kiểm tra, kiểm duyệt biện pháp tổ chức thi công các công trình; Lập tổng tiến độ thi công và tiến độ thi công riêng cho từng hạng mục công việc; Lập quy trình thi công và quản lý chất lượng, tiến độ cho các công trường; Lập kế hoạch cung cấp tài chính, cung cấp vật liệu, vật tư, máy móc, vật tư Phối hợp cùng các ban chỉ huy công trường, các đội sản xuất để lập tiến độ thi công công trình, theo dõi tình hình thực hiện tiến độ của các công trình, tham mưu đề xuất biện pháp đẩy nhanh tiến độ hoặc xử lý tiến độ khi tiến độ chậm; Hướng dẫn, kiểm tra quá trình triển khai thi công tại các công trường của công ty đảm bảo kỹ thuật, tiến độ, chất lượng theo các quy định hiện hành; Tổng hợp báo cáo từ Ban chỉ huy công trường hàng ngày, trực tiếp xử lý hoặc đề xuất các phương án xử lý kịp thời. Giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, báo cáo Giám đốc công ty những vấn đề vướng mắc xin hướng giải quyết (Nếu có vướng mắc); Lập kế hoạch thi công, kiểm tra khối lượng, quản lý kiểm tra tiến độ thi công của các công trình, kiểm tra nghiệm thu khối lượng nhà thầu phụ Tham mưu quản lý, điều hành, tổ chức công việc, công tác kế hoạch, công tác đấu thầu, biện pháp tổ chức thi công, xử lý kỹ thuật hiện trường. Quản lý nhân viên trong đội nhóm, sắp xếp phân công công việc hợp lý.
Chủ trì công tác đấu thầu, lập hồ sơ đề xuất các công trình Công ty tham gia, hướng dẫn, phân công công việc làm hồ sơ thầu cho các lực lượng phối hợp được điều đồng về làm cùng. Đề xuất các biện pháp xử lý tình huống để Giám đốc xử lý giải quyết khi lập hồ sơ đấu thầu;
Lập kế hoạch cho việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu, kiểm soát các công tác dự thầu.
Kiểm tra để điều chỉnh hồ sơ trước đấu thầu đề nghị ĐVTK, Thẩm tra điều chỉnh theo hướng có lợi cho Công ty;
Rà soát lại khối lượng trong bảng tiên lượng mời thầu, tổng hợp những khối lượng thừa, thiếu trong hồ sơ, báo cáo Giám đốc để có biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời, tránh những bất lợi trong quá trình thi công;
Lập kế hoạch triển khai thi công các công trình khi có thông báo trúng thầu;
Lập ban chỉ huy công trường, phân công nhiệm vụ, giao việc cho các thành viên;
Kiểm tra, kiểm duyệt biện pháp tổ chức thi công các công trình;
Lập tổng tiến độ thi công và tiến độ thi công riêng cho từng hạng mục công việc;
Lập quy trình thi công và quản lý chất lượng, tiến độ cho các công trường;
Lập kế hoạch cung cấp tài chính, cung cấp vật liệu, vật tư, máy móc, vật tư
Phối hợp cùng các ban chỉ huy công trường, các đội sản xuất để lập tiến độ thi công công trình, theo dõi tình hình thực hiện tiến độ của các công trình, tham mưu đề xuất biện pháp đẩy nhanh tiến độ hoặc xử lý tiến độ khi tiến độ chậm;
Hướng dẫn, kiểm tra quá trình triển khai thi công tại các công trường của công ty đảm bảo kỹ thuật, tiến độ, chất lượng theo các quy định hiện hành;
Tổng hợp báo cáo từ Ban chỉ huy công trường hàng ngày, trực tiếp xử lý hoặc đề xuất các phương án xử lý kịp thời. Giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, báo cáo Giám đốc công ty những vấn đề vướng mắc xin hướng giải quyết (Nếu có vướng mắc);
Lập kế hoạch thi công, kiểm tra khối lượng, quản lý kiểm tra tiến độ thi công của các công trình, kiểm tra nghiệm thu khối lượng nhà thầu phụ
Tham mưu quản lý, điều hành, tổ chức công việc, công tác kế hoạch, công tác đấu thầu, biện pháp tổ chức thi công, xử lý kỹ thuật hiện trường.
Quản lý nhân viên trong đội nhóm, sắp xếp phân công công việc hợp lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên đã từng làm Trưởng/Phó phòng Kế hoạch.
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
- Đọc bản vẽ thành thạo, lập kế hoạch thi công, kiểm tra khối lượng, quản lý kiểm tra tiến độ thi công của nhà thầu phụ, kiểm tra nghiệm thu khối lượng nhà thầu phụ. Sử dụng thành thạo các phần mềm Cad, Word, excel
- Có kinh nghiệm về tham mưu quản lý, điều hành, tổ chức công việc, công tác kế hoạch, công tác đấu thầu, biện pháp tổ chức thi công, xử lý kỹ thuật hiện trường.
- Tính chủ động, trung thực, cẩn thận và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng tất cả các quyền lợi theo quy định nhà nước, BHXH, BHYT,...
- Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, cơ hội thăng tiến, phát triển thể hiện bản thân.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp cởi mở.
- Chi tiết công việc, chế độ lương, thưởng trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 khu văn phòng - Chung cư 16B, Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội.

