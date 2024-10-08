Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chủ trì công tác đấu thầu, lập hồ sơ đề xuất các công trình Công ty tham gia, hướng dẫn, phân công công việc làm hồ sơ thầu cho các lực lượng phối hợp được điều đồng về làm cùng. Đề xuất các biện pháp xử lý tình huống để Giám đốc xử lý giải quyết khi lập hồ sơ đấu thầu; Lập kế hoạch cho việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu, kiểm soát các công tác dự thầu. Kiểm tra để điều chỉnh hồ sơ trước đấu thầu đề nghị ĐVTK, Thẩm tra điều chỉnh theo hướng có lợi cho Công ty; Rà soát lại khối lượng trong bảng tiên lượng mời thầu, tổng hợp những khối lượng thừa, thiếu trong hồ sơ, báo cáo Giám đốc để có biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời, tránh những bất lợi trong quá trình thi công; Lập kế hoạch triển khai thi công các công trình khi có thông báo trúng thầu; Lập ban chỉ huy công trường, phân công nhiệm vụ, giao việc cho các thành viên; Kiểm tra, kiểm duyệt biện pháp tổ chức thi công các công trình; Lập tổng tiến độ thi công và tiến độ thi công riêng cho từng hạng mục công việc; Lập quy trình thi công và quản lý chất lượng, tiến độ cho các công trường; Lập kế hoạch cung cấp tài chính, cung cấp vật liệu, vật tư, máy móc, vật tư Phối hợp cùng các ban chỉ huy công trường, các đội sản xuất để lập tiến độ thi công công trình, theo dõi tình hình thực hiện tiến độ của các công trình, tham mưu đề xuất biện pháp đẩy nhanh tiến độ hoặc xử lý tiến độ khi tiến độ chậm; Hướng dẫn, kiểm tra quá trình triển khai thi công tại các công trường của công ty đảm bảo kỹ thuật, tiến độ, chất lượng theo các quy định hiện hành; Tổng hợp báo cáo từ Ban chỉ huy công trường hàng ngày, trực tiếp xử lý hoặc đề xuất các phương án xử lý kịp thời. Giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, báo cáo Giám đốc công ty những vấn đề vướng mắc xin hướng giải quyết (Nếu có vướng mắc); Lập kế hoạch thi công, kiểm tra khối lượng, quản lý kiểm tra tiến độ thi công của các công trình, kiểm tra nghiệm thu khối lượng nhà thầu phụ Tham mưu quản lý, điều hành, tổ chức công việc, công tác kế hoạch, công tác đấu thầu, biện pháp tổ chức thi công, xử lý kỹ thuật hiện trường. Quản lý nhân viên trong đội nhóm, sắp xếp phân công công việc hợp lý.

Chủ trì công tác đấu thầu, lập hồ sơ đề xuất các công trình Công ty tham gia, hướng dẫn, phân công công việc làm hồ sơ thầu cho các lực lượng phối hợp được điều đồng về làm cùng. Đề xuất các biện pháp xử lý tình huống để Giám đốc xử lý giải quyết khi lập hồ sơ đấu thầu;

Lập kế hoạch cho việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu, kiểm soát các công tác dự thầu.

Kiểm tra để điều chỉnh hồ sơ trước đấu thầu đề nghị ĐVTK, Thẩm tra điều chỉnh theo hướng có lợi cho Công ty;

Rà soát lại khối lượng trong bảng tiên lượng mời thầu, tổng hợp những khối lượng thừa, thiếu trong hồ sơ, báo cáo Giám đốc để có biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời, tránh những bất lợi trong quá trình thi công;

Lập kế hoạch triển khai thi công các công trình khi có thông báo trúng thầu;

Lập ban chỉ huy công trường, phân công nhiệm vụ, giao việc cho các thành viên;

Kiểm tra, kiểm duyệt biện pháp tổ chức thi công các công trình;

Lập tổng tiến độ thi công và tiến độ thi công riêng cho từng hạng mục công việc;

Lập quy trình thi công và quản lý chất lượng, tiến độ cho các công trường;

Lập kế hoạch cung cấp tài chính, cung cấp vật liệu, vật tư, máy móc, vật tư

Phối hợp cùng các ban chỉ huy công trường, các đội sản xuất để lập tiến độ thi công công trình, theo dõi tình hình thực hiện tiến độ của các công trình, tham mưu đề xuất biện pháp đẩy nhanh tiến độ hoặc xử lý tiến độ khi tiến độ chậm;

Hướng dẫn, kiểm tra quá trình triển khai thi công tại các công trường của công ty đảm bảo kỹ thuật, tiến độ, chất lượng theo các quy định hiện hành;

Tổng hợp báo cáo từ Ban chỉ huy công trường hàng ngày, trực tiếp xử lý hoặc đề xuất các phương án xử lý kịp thời. Giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, báo cáo Giám đốc công ty những vấn đề vướng mắc xin hướng giải quyết (Nếu có vướng mắc);

Lập kế hoạch thi công, kiểm tra khối lượng, quản lý kiểm tra tiến độ thi công của các công trình, kiểm tra nghiệm thu khối lượng nhà thầu phụ

Tham mưu quản lý, điều hành, tổ chức công việc, công tác kế hoạch, công tác đấu thầu, biện pháp tổ chức thi công, xử lý kỹ thuật hiện trường.

Quản lý nhân viên trong đội nhóm, sắp xếp phân công công việc hợp lý.