Tuyển Trưởng Phòng Kế Toán thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phương Bản

- Phụng Châu, Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Tài chính - Kế toán:
- Xây dựng, tổ chức và chuẩn hoá hệ thống Tài chính - Kế toán bao gồm: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán
- Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện các nghiệp vụ thuộc phần hành của mình
- Hướng dẫn và kiểm tra kế toán viên lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo, các BCTC, báo cáo thuế tháng/quý/năm.
- Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan hữu quan như cơ quan Thuế, Sở kế hoạch đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Hải quan … và các đối tác như Ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp…
- Trực tiếp báo cáo đồng thời lên Ban lãnh đạo, ban kiểm soát tình hình Tài chính - Kế toán, việc thực hiện các kế hoạch tài chính trong tháng, quý, năm
- Xử lý các báo cáo của kế toán tổng hợp, kế toán viên về các vấn đề nghiệp vụ và quản lý doanh thu, chi phí, hàng hóa, tài sản cố định; kiểm soát và báo cáo kho, xưởng của Công ty;
- Kiểm soát và chịu trách nhiệm về các khoản thanh toán do các bộ phận trong công ty đề nghị, các bảng tính lương, các báo cáo xử lý chênh lệch hàng tồn kho, các báo cáo thuế trước khi gửi cơ quan thuế, Ký các báo cáo khác của kế toán viên và sổ sách, chứng từ kế toán.
2. Tư vấn đề tài chính, vốn và ngân sách trong Công ty:
- Phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh của của công ty, phân tích lưu lượng hàng tiêu thụ và lưu lượng hàng tồn kho, phân tích doanh thu thực tế và kế hoạch để có ý kiến về mặt tài chính với Tổng giám đốc;
- Tìm, dự trữ, cân đối và điều hoà các quỹ tiền tệ cũng như điều phối hợp lý dòng lưu chuyển tiền tệ của Công ty; xác định cơ cấu vốn hợp lý của công ty và tìm cách sử dụng đồng tiền nhàn rỗi tạm thời mang lại lợi nhuận cao nhất có thể;
- Theo sát việc thực hiện các hoạt động kinh doanh để có kế hoạch thu hồi và điều hoà nguồn vốn cho toàn công ty
- Phân tích hiệu quả kinh tế của các dự án đầu tư mặt hàng, mở các nhà hàng mới để tư vấn cho ban lãnh đạo về mặt tài chính của các dự án
- Xây dựng, đề xuất các kế hoạch đầu tư, phân bổ, sử dụng, tái sử dụng nguồn vốn của Công ty.
- Tư vấn cho Ban lãnh đạo và bộ phận bán hàng về mặt tài chính các chương trình kinh doanh tiếp thị, bán hàng từng thời kỳ
- Hỗ trợ các phòng ban khác giải quyết các công việc liên quan đến mặt Tài chính - Kế toán với khách hàng, nhà cung cấp và các đơn vị liên quan.
3. Công tác xây dựng đội ngũ.
- Thiết lập các mục tiêu công việc, phân công, giao việc, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện của CBNV trong phạm vi quản lý.
- Bố trí nhân sự đúng người đúng việc và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực; đề xuất điều chuyển cho phù hợp với năng lực và phẩm chất.
- Phối hợp với Phòng Hành chính – Nhân sự để xác định các nhu cầu đào tạo, đánh giá sau đào tạo đảm bảo CBNV quản lý trực thuộc được đào tạo và phát huy đầy đủ năng lực.
- Lập kế hoạch đào tạo nhân sự kế cận.
- Tham gia đề xuất các chế độ, chính sách đối với các nhân sự trong Phòng, đề xuất điều chuyển/bổ nhiệm/khen thưởng/kỷ luật.
- Triển khai và tăng cường công tác truyền thông nội bộ: Khuyến khích nhân sự trong Phòng tích cực tương tác trên các group nội bộ, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty trên các trang cá nhân và các trang truyền thông của Công ty.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn Tốt nghiệp đại học trở lên
- Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.
- Chứng chỉ Kế toán thuế, Kế toán trưởng
- Trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Kiến thức
1) Hiểu biết hệ thống tài chính kế toán.
2) Nắm vững các quy định của pháp luật.
Kỹ năng và khả năng
1) Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch.
2) Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc
3) Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
4) Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và xử lý tình huống nhanh chóng, hiệu quả.
Kinh nghiệm công tác
1) Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc đến công tác kế toán, kiểm toán; kiểm soát nội bộ.
2) Có kinh nghiệm xây dựng, triển khai hệ thống ISO; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành thực phẩm, tiêu dùng nhanh.
Phẩm chất cá nhân
1) Trung thực, nhiệt tình, đam mê công việc.
2) Thái độ tích cực và cầu tiến trong công việc
3) Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cấp 01 bộ máy vi tính văn phòng và VPP phục vụ công việc.
- Làm việc tại văn phòng công ty và đi công tác theo yêu cầu công việc theo lịch công tác được BLĐ phê duyệt.
- Làm việc bên ngoài: Làm việc với cơ quan chức năng theo nhiệm vụ được giao, đối tác, khách hàng của Công ty; nhà máy, Công ty thành viên
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty bao gồm ốm đau, hiếu hỉ, du lịch, thưởng các ngày Lễ, Tết.
- Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo Quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ văn phòng : Số 8 Quang Trung Hà Đông ; Nhà Máy: Phương Bản - Xã Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

