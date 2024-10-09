Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, N01 - T4, Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán Quản lý, đào tạo kế toán viên Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp; Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán định kỳ. Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp Tính toán giá thành sản phẩm; các bút toán tính thuế; Đối chiếu công nợ với khách hàng – chủ đầu tư – ngân hàng; Tính toán tương, bảo hiểm nhân viên... Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản; Lập bảng cân đối kế toán; điều tra các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp. Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định. Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính Lập – trình bày báo cáo tài chính Định kỳ phối hợp với các kế toán viên kế toán tổng hợp; lập báo cáo tài chính tổng hợp tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. Phối hợp với kế toán tổng hợp trình bày báo cáo tài chính trước ban lãnh đạo doanh nghiệp, với cơ quan kiểm toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán. Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc nhiều năm làm kế toán tổng hợp. Có chứng chỉ kế toán trưởng. Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là MS Excel. Tác phong nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc dưới áp lực cao. Kỹ năng giao tiếp tốt Kỹ năng lãnh đạo và quản lý.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp trang thiết bị làm việc Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và hiện đại, có cơ hội thăng tiến Đóng BHXH, bảo hiểm sức khỏe, các chế độ khác đầy đủ theo quy định của Công ty; Được hưởng gói chăm sóc sức khỏe cho vợ/chồng; Được thưởng lương tháng 13, thưởng Tết ....; Được thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm bao gồm 30/4, 1/5, 2/9...; Được du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

