Tuyển Trưởng Phòng Kế Toán thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: FLC Landmark, Ngõ 5 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty; Kiểm soát, soát xét hồ sơ, chứng từ thanh toán, tờ trình của các bộ phận Phòng Ban trong Công ty; Soát xét tờ khai thuế, lập tờ khai quyết toán thuế TNDN; Phối hợp lập kế hoạch và tổng hợp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm thuộc mảng tài chính kế toán; Phối hợp làm việc với Đơn vị kiểm toán độc lập, Cơ quan thuế và đơn vị có liên quan; Phối hợp cùng pháp chế trong việc công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng; Thực hiện và phối hợp với các Bộ phận phòng ban liên quan để hỗ trợ giải ngân vay, hồ sơ hạn mức, tín dụng; Chịu trách nhiệm xây dựng các quy trình, quy chế tài chính - kế toán có liên quan; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành nghề khác có liên quan Yêu cầu ứng viên có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm trong việc lập Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản Ứng viên Cẩn thận, tỉ mỉ Ứng viên có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương: thỏa thuận khi phỏng vấn. Thưởng hoa hồng kinh doanh theo tình hình kinh doanh của công ty . Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Nghỉ dưỡng miễn phí tại các Quần thể 5 sao của Tập đoàn FLC. Thẻ chăm sóc sức khỏe Bảo Việt theo cấp bậc Phó Trưởng Phòng. Teambuilding hàng năm. Thưởng Lễ Tết khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes

