Tuyển Trưởng Phòng Kho Vận thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô D10 - 03, Cụm làng nghề Triều Khúc, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Sắp xếp hàng hóa, vật tư và nguyên liệu trong kho: Sắp xếp khoa học các loại hàng hoá, vật tư và lập báo cáo trong kho. Đảm bảo tiêu chuẩn của hàng hoá trong kho: Sắp xếp hàng trong kho theo đúng quy định, đảm bảo quy trình bảo quản phù hợp với từng loại hàng hoá. Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng hóa: Tiếp nhận, kiểm tra các hoá đơn chứng từ có liên quan khi nhập xuất hàng hóa theo quy định. Ghi chép, theo dõi số lượng hàng hoá xuất nhập tồn kho hằng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu. Theo dõi hàng tồn kho: Theo dõi số lượng hàng tồn kho tối thiểu hằng ngày và đảm bảo hàng hóa trong kho phải có định mức tồn kho tối thiểu. Đề xuất điều chỉnh định mức kho tối thiểu cho phù hợp với biến động của số lượng hàng xuất nhập kho. Quản lý nhân sự kho, duy trì và phát triển tinh thần kỷ luật nhóm, tuân thủ đúng quy trình quy định. Phối hợp với phòng Nhân sự để đo lường, đánh giá định mức nhân sự và xây dựng kế hoạch nguồn lực phù hợp nhằm đáp ứng tốt nhất kế hoạch kinh doanh của công ty. Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học trở lên. Chuyên ngành: Quản trị nhân sự, quản trị hành chính, Quản trị kinh doanh, Logistic, May mặc,.... Kinh nghiệm: >= 3 năm kinh nghiệm làm quản lý kho hàng, từng làm trong lĩnh vực thời trang là thế mạnh Có laptop làm việc. Phẩm chất, thái độ: Trung thực, cẩn thận, tư duy khoa học chi tiết. Kỹ năng: Kỹ năng lập kế hoạch. Kỹ năng quản lý, lãnh đạo. Kỹ năng quản lý thời gian. Kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh. Kỹ năng giao việc và tiếp nhận công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY Thì Được Hưởng Những Gì

CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG

Tổng thu nhập: 20.000.000 – 25.000.000 vnđ Lương thử việc: 85% (Lương cơ bản deal theo năng lực + Lương chuyên cần) + 100% lương KPI Thời gian thử việc 2 tháng Thưởng nóng thưởng Lễ, Tết. Trả lương đúng hạn.

2. PHÚC LỢI

Nghỉ chủ nhật. Đóng BHXH sau khi kết thúc thời gian thử việc. Team building hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức. Du lịch trong nước. Được chiết khấu khi mua các sản phẩm thời trang mang thương hiệu Chamy.

3. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH

Được tham gia các hoạt động đào tạo về chuyên môn hàng tuần và hàng tháng. Con đường công danh luôn rõ ràng tại Chamy: Trưởng bộ phận – Giám đốc chuyên môn.

4. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC – VĂN HÓA – GIÁ TRỊ XÃ HỘI

Đề cao tính chủ động trong công việc. Môi trường làm việc trẻ trung năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.