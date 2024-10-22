Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VISION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VISION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VISION
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VISION

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VISION

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 03 Nguyễn Mộng Tuân, Phường Thạch Mỹ Lơi, TP Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hệ thống khách hàng. Xây dựng, đào tạo, quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ đội ngũ kinh doanh để đảm bảo hiệu quả công việc và phát triển nhóm. Xây dựng, phát triển và quản lý các đại lý, cộng tác viên. Tham gia trực tiếp tìm kiếm, tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng về thông tin các sản phẩm Bất động sản cao cấp của Công ty. Đào tạo nhân viên, đảm bảo đủ nguồn nhân lực cho các kế hoạch bán hàng đã đăng ký. Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho Phòng Kinh doanh Chịu trách nhiệm doanh số trước Ban Giám Đốc. Công việc cụ thể sẽ trao đổi trực tiếp tại vòng phỏng vấn.
Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hệ thống khách hàng.
Xây dựng, đào tạo, quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ đội ngũ kinh doanh để đảm bảo hiệu quả công việc và phát triển nhóm.
Xây dựng, phát triển và quản lý các đại lý, cộng tác viên.
Tham gia trực tiếp tìm kiếm, tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng về thông tin các sản phẩm Bất động sản cao cấp của Công ty.
Đào tạo nhân viên, đảm bảo đủ nguồn nhân lực cho các kế hoạch bán hàng đã đăng ký.
Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho Phòng Kinh doanh
Chịu trách nhiệm doanh số trước Ban Giám Đốc.
Công việc cụ thể sẽ trao đổi trực tiếp tại vòng phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong ngành Bất động sản và tối thiểu 03 tháng ở vị trí tương đương Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình. Kỹ năng xây dựng đội nhóm, có chiến lược về quản lý. Có sẵn đội nhóm
Yêu cầu kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong ngành Bất động sản và tối thiểu 03 tháng ở vị trí tương đương
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình.
Kỹ năng xây dựng đội nhóm, có chiến lược về quản lý.
Có sẵn đội nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VISION Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc tại Vision Realty – Đại lý F1 chính thức của các Chủ đầu tư uy tín nhất thị trường BĐS: Vinhomes, Masteries Homes... Quỹ hàng hot, độc quyền Lương hàng tháng: 10.000.000 - 12.000.000 đ (Bao gồm lương cơ bản và phụ cấp quản lý) Thưởng nóng từ chủ đầu tư và công ty Hoa hồng quản lý 0.2-0.3%, sẽ thưởng thêm khi đạt target Hỗ trợ MKT lên tới 100% ngân sách Tạm ứng hoa hồng 80% ngay khi ký HDMB Teambuilding, du lịch nước ngoài, tham gia các sự kiện theo chế độ của công ty
Được làm việc tại Vision Realty – Đại lý F1 chính thức của các Chủ đầu tư uy tín nhất thị trường BĐS: Vinhomes, Masteries Homes...
Quỹ hàng hot, độc quyền
Lương hàng tháng: 10.000.000 - 12.000.000 đ (Bao gồm lương cơ bản và phụ cấp quản lý)
Thưởng nóng từ chủ đầu tư và công ty
Hoa hồng quản lý 0.2-0.3%, sẽ thưởng thêm khi đạt target
Hỗ trợ MKT lên tới 100% ngân sách
Tạm ứng hoa hồng 80% ngay khi ký HDMB
Teambuilding, du lịch nước ngoài, tham gia các sự kiện theo chế độ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VISION

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VISION

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VISION

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 03 Nguyễn Mộng Tuân, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

