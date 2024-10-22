Tuyển Kinh doanh/Bán hàng BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: SH P1.09, KDT Eurowindow River Park, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

- Tư vấn, xúc tiến môi giới, chốt hợp đồng bất động sản.

- Xây dựng và thiết lập hệ thống khách hàng tiềm năng, khách hàng mục tiêu.

- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh cấp dưới chốt khách hàng mang lại hiệu quả cao nhất.

- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng

- Chuẩn bị các tài liệu bán hàng .bảng giới thiệu công ty, đề xuất dịch vụ ,hợp đông ,thanh lý hợp đồng

- Tư vấn giá cho khách hàng

- Trực tiếp thực hiện các công việc khác do lãnh đạo công ty giao

- Giờ làm việc: từ Thứ Hai đến Thứ 7 linh động thời gian

- Kinh nghiệm trên 1 năm làm BĐS

- Có khả năng chốt Sales, hỗ trợ pháp lý. trainning nhân viên mới.

- Biết xây dựng đội nhóm làm việc hiệu quả

- Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi và cầu tiến.

- Có từ 3 - 5 nhân sự có kinh nghiệm sẵn

- Có kỹ năng gọi điện thoại và nghe điện thoại tốt (không nói ngọng và nói lắp)

- Có khả năng phát triển các mối quan hệ thân thiết với hệ thống khách hàng và chăm sóc khách hàng .

- Năng động, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Khả năng giao tiếp, tổ chức, sắp xếp công việc tốt.

- Vi tính: thành thạo vi tính văn phòng.

- Có máy tính xách tay + Xe máy.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm.

- Độ tuổi từ 20 đến 45 tuổi

Tại BM Trading Join Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Nhân viên chính thức Thu nhập trên 50,000,000 VNĐ/ trên tháng

- Lương 10tr + Hoa hồng quản lý

- Lương + thưởng theo mức độ hoàn thành công việc

- Các chế độ khác theo quy định của công ty

Địa điểm làm việc: - Trụ sở chính: Kinh Bắc Land - Số 8 Vũ Trọng Khánh - Mỗ Lao - Hà Đông

- Chi nhánh: SH P1.09, KDT Eurowindow River Park, Đông Anh, Hà Nội

