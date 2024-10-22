Tuyển Kinh doanh/Bán hàng BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

BM Trading Join Stock Company
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
BM Trading Join Stock Company

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại BM Trading Join Stock Company

Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: SH P1.09, KDT Eurowindow River Park, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

- Tư vấn, xúc tiến môi giới, chốt hợp đồng bất động sản.
- Xây dựng và thiết lập hệ thống khách hàng tiềm năng, khách hàng mục tiêu.
- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh cấp dưới chốt khách hàng mang lại hiệu quả cao nhất.
- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng
- Chuẩn bị các tài liệu bán hàng .bảng giới thiệu công ty, đề xuất dịch vụ ,hợp đông ,thanh lý hợp đồng
- Tư vấn giá cho khách hàng
- Trực tiếp thực hiện các công việc khác do lãnh đạo công ty giao
- Giờ làm việc: từ Thứ Hai đến Thứ 7 linh động thời gian

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm trên 1 năm làm BĐS
- Có khả năng chốt Sales, hỗ trợ pháp lý. trainning nhân viên mới.
- Biết xây dựng đội nhóm làm việc hiệu quả
- Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi và cầu tiến.
- Có từ 3 - 5 nhân sự có kinh nghiệm sẵn
- Có kỹ năng gọi điện thoại và nghe điện thoại tốt (không nói ngọng và nói lắp)
- Có khả năng phát triển các mối quan hệ thân thiết với hệ thống khách hàng và chăm sóc khách hàng .
- Năng động, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Khả năng giao tiếp, tổ chức, sắp xếp công việc tốt.
- Vi tính: thành thạo vi tính văn phòng.
- Có máy tính xách tay + Xe máy.
- Ưu tiên người có kinh nghiệm.
- Độ tuổi từ 20 đến 45 tuổi

Tại BM Trading Join Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Nhân viên chính thức Thu nhập trên 50,000,000 VNĐ/ trên tháng
- Lương 10tr + Hoa hồng quản lý
- Lương + thưởng theo mức độ hoàn thành công việc
- Các chế độ khác theo quy định của công ty
Địa điểm làm việc: - Trụ sở chính: Kinh Bắc Land - Số 8 Vũ Trọng Khánh - Mỗ Lao - Hà Đông
- Chi nhánh: SH P1.09, KDT Eurowindow River Park, Đông Anh, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BM Trading Join Stock Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BM Trading Join Stock Company

BM Trading Join Stock Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Vũ Trọng Khánh, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

