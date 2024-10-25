Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập 15 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 71 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Đề xuất các chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Phát triển, huấn luyện, đào tạo đội ngũ kinh doanh đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Công ty.

Quản lý điều hành đội nhóm, hỗ trợ xây dựng chăm sóc và duy trì, phát triển tệp khách hàng cũ và tệp khách hàng mới.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám Đốc Sàn và Ban Lãnh Đạo.

Một số nội dung khác sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm trở lên vị trí Quản lý trong ngành. BĐS hoặc Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm....

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến đất nền.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Bất động sản, Kinh tế, Marketing.

Am hiểu về thị trường và quản trị tốt đội nhóm.

Có mối quan hệ và liên kết rộng, có khả năng xây dựng nguồn dữ liệu khách hàng và hỗ trợ chốt deal cho nhân viên.

Tiếng anh giao tiếp cơ bản.

Tinh thần làm việc nhiệt huyết, đam mê, kỷ luật, trách nhiệm và trung thực.

Tại CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ BĐS EMAAR LAND Thì Được Hưởng Những Gì

10,000 sản phẩm có sẵn giá bắt đáy từ 300-700tr/sản phẩm.

Lương thỏa thuận theo năng lực trong khoảng 15.000.000 - 35.000.000 VNĐ.

Hoa hồng cao nhất thị trường 9 - 12% (từ 100 - 200tr/ hợp đồng, nhận ngay trong ngày).

Thưởng nóng: sổ hồng, xe, macbook, iphone, du lịch,...

Thưởng cuối năm.

Hỗ trợ học các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng/năng lực lãnh đạo.

Cổ phần/Cổ phiếu ưu đãi khi lên IPO.

Team building, các hoạt động thể thao gắn kết, các hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội,...

Môi trường làm việc teamwork năng động, hỗ trợ tối đa nhân viên...

Được đào tạo và lộ trình thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ BĐS EMAAR LAND

