Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 111 - 121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Xây dựng kế hoạch bán hàng phát triển nhân sự cho đội nhóm. Quản lý, hướng dẫn, tạo động lực, hỗ trợ đội ngũ kinh doanh để đảm bảo hiệu quả công việc và phát triển nhóm. Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng, tư vấn các sản phẩm mà công ty đang phân phối, hỗ trợ khách hàng hoàn thành giao dịch.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên UV đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương Có tinh thần trách nhiệm cao, đam mê bán hàng, nhiệt huyết với nghề. Ưu tiên có sẵn đội nhóm; Lắng nghe và nắm bắt tâm lý khách hàng; Khả năng tư vấn, thuyết phục, mở rộng mối quan hệ;

Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12tr, hoa hồng doanh số theo năng lực từ 3-10% trên đội nhóm. Thu nhập 50-200tr/tháng, 1-2 tỷ/năm Thu nhập không giới hạn, Hoa hồng nhận liền tay không phải chờ đợi. Sản phẩm pháp lý rõ ràng, đa dạng Phụ cấp chi phí Marketing Tiếp cận hơn hàng nghìn căn nhà trong kho hàng, tại tất cả các quận tại thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình thăng tiến rộng mở, từ quản lý đến lãnh đạo cấp cao, cổ đông công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.