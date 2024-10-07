Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc

Mức lương
25 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, toà A2, Vinaconex 1, 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 25 - 100 Triệu

- Quản lý đội ngũ:
Lãnh đạo, hướng dẫn và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh. Đặt mục tiêu và theo dõi hiệu suất làm việc của từng thành viên trong phòng.
Lãnh đạo, hướng dẫn và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.
Đặt mục tiêu và theo dõi hiệu suất làm việc của từng thành viên trong phòng.
- Lập chiến lược kinh doanh:
Phân tích thị trường, đánh giá đối thủ cạnh tranh và xác định cơ hội kinh doanh. Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm và các chiến lược marketing phù hợp.
Phân tích thị trường, đánh giá đối thủ cạnh tranh và xác định cơ hội kinh doanh.
Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm và các chiến lược marketing phù hợp.
- Phát triển khách hàng:
Tìm kiếm, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác. Đề xuất các giải pháp và sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Tìm kiếm, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác.
Đề xuất các giải pháp và sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
- Theo dõi và báo cáo:
Theo dõi doanh số bán hàng và báo cáo định kỳ cho ban lãnh đạo. Phân tích dữ liệu kinh doanh để đưa ra những cải tiến cần thiết.
Theo dõi doanh số bán hàng và báo cáo định kỳ cho ban lãnh đạo.
Phân tích dữ liệu kinh doanh để đưa ra những cải tiến cần thiết.
- Tổ chức sự kiện và marketing:
Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện, hội thảo giới thiệu sản phẩm bất động sản. Phối hợp với bộ phận marketing để triển khai các chiến dịch quảng bá.
Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện, hội thảo giới thiệu sản phẩm bất động sản.
Phối hợp với bộ phận marketing để triển khai các chiến dịch quảng bá.
- Đảm bảo dịch vụ khách hàng:
Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng sau bán hàng. Giải quyết các khiếu nại và phản hồi từ khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng sau bán hàng.
Giải quyết các khiếu nại và phản hồi từ khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Với Mức Lương 25 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Bất động sản hoặc lĩnh vực liên quan.
- Kinh nghiệm:
Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.
- Kỹ năng:
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt. Có khả năng phân tích thị trường và dự đoán xu hướng.
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Có khả năng phân tích thị trường và dự đoán xu hướng.
- Kiến thức:
Hiểu biết sâu về thị trường bất động sản, các quy định pháp lý liên quan. Có kiến thức về các công cụ marketing và bán hàng hiện đại.
Hiểu biết sâu về thị trường bất động sản, các quy định pháp lý liên quan.
Có kiến thức về các công cụ marketing và bán hàng hiện đại.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cứng 10-20tr + hoa hồng quản lý từ 10% trở lên + thưởng.
- Hỗ trợ chi phí MKT 50 – 100%
- Thưởng lễ tết theo quy định công ty.
- Được đào tạo thêm để nâng cao trình độ chuyên môn, cầm tay chỉ việc, đào tạo 1-1
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến..
- Xét tăng lương theo hiệu quả công việc hàng năm và cam kết các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
- Du lịch tối thiểu 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài (company trip).
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa công ty tổ chức thường xuyên: teambuilding, dã ngoại, sinh nhật thành viên, đá bóng, từ thiện, du lịch,.. do công ty tổ chức.
- Quà sinh nhật, 8/3; 20/10...và chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc

Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, toà A2, Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

