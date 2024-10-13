Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI
- Hà Nội: 170 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Phụ trách mảng kinh doanh của công ty.
Có trách nhiệm đi tìm, kết nối, duy trì và chăm sóc quan hệ khách hàng, đưa khách hàng về cho công ty.
Xem xét các hoạt động liên quan đến tìm kiếm sản phẩm, nghiên cứu sản phẩm mới
Xem xét các hoạt động liên quan đến điều tra/ khảo sát thị trường BĐS tương tự theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty
Xem xét Lập, trình duyệt phương án/ kế hoạch kinh doanh
Xem xét các hoạt động liên quan đến theo dõi chi phí và báo cáo doanh thu
Có kế hoạch sử dụng, đào tạo và phát triển nhân viên dưới quyền quản lý (sale staff), và báo cáo BLD cty phê duyệt.
Tham gia tuyển dụng, đào tạo, đánh giá đối với CBNV
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm với bất động sản, dự án nhà ở, căn hộ, biệt thự... có quy mô trên 5ha
Ưu tiên ứng viên có Tiếng Anh tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
08h00 -17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
09h00 - 12h00 thứ 7 và các yêu cầu trong trường hợp đặc biệt.
Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội như BHXH, nghỉ phép theo quy định; nghỉ mát hàng năm...
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội khẳng định bản thân và thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI