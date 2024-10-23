Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Bất động sản Times Pro làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

Mức lương Từ 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tập đoàn BHS, số 6 Lê Văn Thiêm , Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 25 Triệu

Chịu trách nhiệm Quản lý tất cả hoạt động của Phòng Kinh Doanh Xây dựng, tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty về chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn khách hàng và các sản phẩm Kinh doanh, triển khai và kiểm soát việc thực hiện chiến lược. Xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp thị, kinh doanh các dự án của Công ty theo sát định hướng phát triển của Công ty. Nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp về thị trường Bất Động Sản và đề xuất giải pháp thúc đẩy kinh doanh của Công ty Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch Marketing, Sales hàng tháng, hàng năm. Tìm kiếm và phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng. Quản lý, điều hành và giám sát công việc của nhân viên thuộc phòng Kinh doanh. Tuyển dụng nhân sự cho phòng kinh doanh; phân công nhiệm vụ, giám sát và trợ giúp nhân viên kinh doanh, đào tạo và hướng dẫn nhân viên. Chịu trách nhiệm báo cáo các hoạt động và hiệu quả kinh doanh cho Ban Lãnh đạo. Đàm phán, ký kết các hợp đồng.

Chịu trách nhiệm Quản lý tất cả hoạt động của Phòng Kinh Doanh

Xây dựng, tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty về chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn khách hàng và các sản phẩm Kinh doanh, triển khai và kiểm soát việc thực hiện chiến lược.

Xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp thị, kinh doanh các dự án của Công ty theo sát định hướng phát triển của Công ty.

Nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp về thị trường Bất Động Sản và đề xuất giải pháp thúc đẩy kinh doanh của Công ty

Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch Marketing, Sales hàng tháng, hàng năm.

Tìm kiếm và phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng.

Quản lý, điều hành và giám sát công việc của nhân viên thuộc phòng Kinh doanh.

Tuyển dụng nhân sự cho phòng kinh doanh; phân công nhiệm vụ, giám sát và trợ giúp nhân viên kinh doanh, đào tạo và hướng dẫn nhân viên.

Chịu trách nhiệm báo cáo các hoạt động và hiệu quả kinh doanh cho Ban Lãnh đạo.

Đàm phán, ký kết các hợp đồng.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - sáng thứ 7. 8h30 -18h00

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: Đại học Kinh tế/ Quản trị kinh doanh/Marketing....

- Có kinh nghiệm Ít nhất 2 năm trong lĩnh vực Bất động sản.

- Ưu tiên ứng viên Chứng chỉ môi giới, Quản lý Sàn giao dịch, Định giá bất động sản

- Am hiểu về kinh tế Xã hội, thị trường bất động sản, quản trị kinh doanh, kinh tế vĩ mô, kiến thức phong thủy...

- Word/excel/Power point thành thạo

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, giải quyết vấn đề

- Kỹ năng Quản trị, lập kế hoạch và tổ chức công việc

- Trách nhiệm, nhiệt huyết, chi tiết cẩn thận sát sao với công việc

Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Times Pro Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 12 - 25 triệu đồng

- Tổng thu nhập: lương cơ bản + phụ cấp + hoa hồng không giới hạn + thưởng quản lý + thưởng hiệu suất

- Thử việc: Thử việc 02 tháng, ký Hợp đồng Lao động chính thức sau 2 tháng thử việc

- Được hỗ trợ chi phí marketing, tuyển dụng nhân sự

- Cơ hội được tham gia tất cả các khóa cá nhân phát triển do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết

- Môi trường năng động trẻ trung, làm hết sức chơi hết mình.

- Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước

- Khám sức khỏe định kỳ

- Được đi du lịch trong nước và nước ngoài cùng công ty.

- Tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do Tập đoàn tổ chức hàng quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Times Pro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin