Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 100 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs
- Hồ Chí Minh: KDC 584
- Huỳnh Bá Chánh, xã Tân Kiên, Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 100 Triệu
Quản lý điều hành, toàn bộ hoạt động bán hàng của nhóm kinh doanh phụ trách.
Tuyển dụng nhân sự và đạo tạo đội ngũ bán hàng.
Xây dựng kế hoạch, chiến lược bán hàng, chiến lược marketing tổng thể.
Giám sát, đôn đốc nhân viên trong việc triển khai kinh doanh.
Tham mưu cho cấp trên trong việc hoạch định chiến lược.
Đào tạo, quản lý, điều hành, giám sát công việc, chịu trách nhiệm về hoạt động của tất cả NVKD trực thuộc bộ phận mình phụ trách.
Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng và có chiến dịch chăm sóc khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban TGĐ.
Với Mức Lương 12 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Am hiểu thị trường BĐS và các đối thủ cạnh tranh
Nhiệt huyết, máu lửa, trách nhiệm
Có sẵn đội nhóm là lợi thế.
Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs Thì Được Hưởng Những Gì
Được ký kết HĐLĐ và hưởng đầy đủ chế độ theo luật
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn của công ty
Được hỗ trợ trang thiết bị làm việc
Các chế độ khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
