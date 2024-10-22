Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 100 Triệu

Mức lương 12 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KDC 584 - Huỳnh Bá Chánh, xã Tân Kiên, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 100 Triệu

Quản lý điều hành, toàn bộ hoạt động bán hàng của nhóm kinh doanh phụ trách.

Tuyển dụng nhân sự và đạo tạo đội ngũ bán hàng.

Xây dựng kế hoạch, chiến lược bán hàng, chiến lược marketing tổng thể.

Giám sát, đôn đốc nhân viên trong việc triển khai kinh doanh.

Tham mưu cho cấp trên trong việc hoạch định chiến lược.

Đào tạo, quản lý, điều hành, giám sát công việc, chịu trách nhiệm về hoạt động của tất cả NVKD trực thuộc bộ phận mình phụ trách.

Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng và có chiến dịch chăm sóc khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban TGĐ.

Với Mức Lương 12 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Am hiểu thị trường BĐS và các đối thủ cạnh tranh

Nhiệt huyết, máu lửa, trách nhiệm

Có sẵn đội nhóm là lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực + HH + thưởng nóng (Trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn)

Được ký kết HĐLĐ và hưởng đầy đủ chế độ theo luật

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn của công ty

Được hỗ trợ trang thiết bị làm việc

Các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin