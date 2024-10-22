Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: B10 KDC Kim Sơn, Tân Phong, Quận 7, HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai chiến lược bán hàng sản phẩm CĐT. Quản lý và thúc đẩy hoạt động bán hàng của nhân viên kinh doanh, hỗ trợ nhân viên chốt các thương lượng với khách hàng, xây dựng kế hoạch, định hướng bán hàng cho các nhân viên theo định kỳ tuần, tháng, quý hoặc theo từng dự án. Tìm kiếm và hỗ trợ tuyển dụng nhân sự cho các nhóm theo định biên nhân sự. Phân bổ và đánh giá chỉ tiêu kinh doanh tháng, quý cho từng nhóm, kiểm soát tiến độ triển khai thực hiện chỉ tiêu bán hàng, tiếp thị khách hàng của nhân viên Phòng Kinh doanh tại Sàn giao dịch, tổng hợp những kết quả đạt được, các điểm hạn chế, đồng thời đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm giúp nhân viên, Phòng kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch. Đánh giá tình hình thị trường, định kỳ phản hồi cho Giám đốc Sàn và các Phòng ban Công ty. Chọn lọc danh sách, phân loại khách hàng tiềm năng, khách hàng VIP, khách hàng thông thường, ... và lên kế hoạch cho nhóm kinh doanh tiếp cận để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu từng đối tượng khách hàng. Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, đàm phán, thương thảo, tạo động lực bán hàng, đảm bảo năng lực và kinh nghiệm cho từng nhân viên. Quản lý, giám sát, hướng dẫn nhân viên thực hiện việc bán hàng, đảm bảo tiến độ và chỉ tiêu doanh số theo kế hoạch. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công GĐ Sàn.

Triển khai chiến lược bán hàng sản phẩm CĐT.

Quản lý và thúc đẩy hoạt động bán hàng của nhân viên kinh doanh, hỗ trợ nhân viên chốt các thương lượng với khách hàng, xây dựng kế hoạch, định hướng bán hàng cho các nhân viên theo định kỳ tuần, tháng, quý hoặc theo từng dự án.

Tìm kiếm và hỗ trợ tuyển dụng nhân sự cho các nhóm theo định biên nhân sự.

Phân bổ và đánh giá chỉ tiêu kinh doanh tháng, quý cho từng nhóm, kiểm soát tiến độ triển khai thực hiện chỉ tiêu bán hàng, tiếp thị khách hàng của nhân viên Phòng Kinh doanh tại Sàn giao dịch, tổng hợp những kết quả đạt được, các điểm hạn chế, đồng thời đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm giúp nhân viên, Phòng kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch.

Đánh giá tình hình thị trường, định kỳ phản hồi cho Giám đốc Sàn và các Phòng ban Công ty.

Chọn lọc danh sách, phân loại khách hàng tiềm năng, khách hàng VIP, khách hàng thông thường, ... và lên kế hoạch cho nhóm kinh doanh tiếp cận để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu từng đối tượng khách hàng.

Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, đàm phán, thương thảo, tạo động lực bán hàng, đảm bảo năng lực và kinh nghiệm cho từng nhân viên.

Quản lý, giám sát, hướng dẫn nhân viên thực hiện việc bán hàng, đảm bảo tiến độ và chỉ tiêu doanh số theo kế hoạch.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công GĐ Sàn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS mảng Căn Hộ. Kinh nghiệm quản lý đội nhóm. Tuyển dụng nhân viên. Đào tạo nhân viên. Kỹ năng lãnh đạo, xử lý tình huống. Kỹ năng giao tiếp, thương thảo, thuyết phục Khách hàng.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS mảng Căn Hộ.

Kinh nghiệm quản lý đội nhóm.

Tuyển dụng nhân viên.

Đào tạo nhân viên.

Kỹ năng lãnh đạo, xử lý tình huống.

Kỹ năng giao tiếp, thương thảo, thuyết phục Khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng dự án + phí trách nhiệm. Chính sách hoa hồng theo dự án CĐT. Tham gia đào tạo kỹ năng quản lý, kỹ năng chuyên môn miễn phí. Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH. Các chế độ khác theo chính sách công ty. Thưởng cổ phiếu ESOP công ty.

Lương cứng + hoa hồng dự án + phí trách nhiệm.

Chính sách hoa hồng theo dự án CĐT.

Tham gia đào tạo kỹ năng quản lý, kỹ năng chuyên môn miễn phí.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH.

Các chế độ khác theo chính sách công ty.

Thưởng cổ phiếu ESOP công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin