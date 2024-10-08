Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN CẦU

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN CẦU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK12

- KĐT mới Văn Khê, P. La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tham mưu, đề xuất với ban giám đốc về chiến lược, mục tiêu, kế hoạch kinh doanh theo định hướng của công ty;
2. Tổ chức điều hành, quản lý hoạt động của phòng;
3. Tiếp xúc, duy trì, mở rộng mối quan hệ "nồng ấm" "thân thiết" với đối tác, khách hàng;
4. Quản lý, đào tạo, điều hành, giám sát công việc của các nhân viên trực thuộc bộ phận kinh doanh của mình;
5. Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh phù hợp với thực tế;
6. Thay mặt Công ty trong các mối liên hệ trực tiếp với khách hàng; phương án chào giá, đàm phán, điều khoản ký kết hợp đồng; thẩm định dự án: đánh giá năng lực đối tác, mức độ khả thi từng dự án;
7. Giám sát, đôn đốc, hỗ trợ triển khai dự án, thu hồi công nợ;
8. Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng và chiến dịch chăm sóc khách hàng;
9. Săn tìm nhân sự giỏi, phù hợp và đào tạo CBNV hàng tuần các nội dung về sản phẩm, chính sách kinh doanh, chính sách đối với chuyên viên kinh doanh, kỹ năng sale và xử lý tình huống, ... nội quy, văn hóa Công ty.
10. Lập kế hoạch giao deadline cho CBNV trong bộ phận quản lý từng tuần để thực hiện. Báo cáo công việc hàng ngày và báo cáo hàng tuần cho BLĐ.
11. Các công việc khác theo sự phân công và chỉ đạo của ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ: Cao Đẳng/Đại học, chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc ngành nghề có liên quan;
2. Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
3. Hiểu biết chuyên sâu về sản phẩm dịch vụ của Công ty. Khả năng tiếp thu công việc, hiểu rõ các nghiệp vụ của công việc tốt;
4. Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn;
5. Am hiểu về kinh doanh và marketing;
6. Quan điểm làm việc hoặc định hướng công việc rõ ràng;
7. Nhanh nhẹn, nhiệt tình, sáng tạo, ham học hỏi trong công việc, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
8. Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thoả thuận (Chi tiết cụ thể trao đổi trong phỏng vấn);
2. Thưởng tháng 13 và thưởng ngày lễ, tết theo quy định công ty;
3. Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài;
4. Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động (BHXH, BHYT & BHTN...), các quyền lợi khác theo nội quy, quy chế Công ty và Công đoàn (sinh nhật, hiếu hỉ, phong trào thể dục thể thao...);
5. Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và người nhà theo Chính sách đãi ngộ của Công ty và Công đoàn;
6. Tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN CẦU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK12-31 KĐT mới Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

