Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đức Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT12.8 Khu biệt thự Hoa Phượng, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức

- Tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động của phòng kinh doanh dự án. Xây dựng và triển khai kế hoạch doanh số hàng tháng đề ra;

- Chăm sóc phát triển mối quan hệ với chủ đầu tư, đơn vị thi công, thiết kế, nhà thầu và các đối tác tiềm năng... nhằm phục vụ mục tiêu kinh doanh của Công ty.

- Tìm hiểu, phân tích thông tin từ thị trường, phản hồi của khách hàng; Kiểm tra các dự án, sản phẩm và những thông tin về đối thủ cạnh tranh;

- Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện nhân viên; hỗ trợ nhân viên trong việc đàm phán ký kết hợp đồng;

- Giám sát, theo dõi quá trình tiếp xúc khách hàng của từng nhân viên đưa ra các hướng khắc phục, cải tiến phương pháp tiếp xúc và thường xuyên đào tạo cho nhân viên;

- Tham mưu cho Ban Giám Đốc các kế hoạch kinh doanh phù hợp;

- Báo cáo cho Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và tình hình thị trường theo định kỳ và khi có biến động;

- Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về kết quả hoạt động và nhân sự của phòng mình quản lý.

- Các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc.

Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học chính quy các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketing; Kỹ sư xây dựng...

Kinh nghiệm:

- Có từ 08 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Trưởng Phòng kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh dự án các ngành nghề liên quan: Thạch cao, Cửa nhựa lõi thép, Vật liệu xây dựng; Bất động sản hoặc các ngành nội thất.

Độ tuổi/Khu vực:

- Nam từ 37-45 tuổi, ưu tiên quanh khu vực Hoài Đức, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Cầu Diễn, Cầu Giấy....

Kiến thức/Kỹ năng:

- Sử dụng tốt các phần mềm MS Office (Excel, Word...);

- Khả năng phân tích nhạy bén với những cơ hội thị trường; Có mối quan hệ rộng;

- Am hiểu về kinh doanh; Hồ sơ thầu; Xây dựng các chương trình dự án kinh doanh; Kỹ năng giao tiếp tốt;

- Khả năng quản lý, điều hành; khai thác thông tin;

- Chịu được áp lực cao trong công việc;

- Có quan điểm làm việc hoặc định hướng công việc rõ ràng.

- Am hiểu VLXD hoặc hiểu biết về Thạch cao là một lợi thế;

Tại Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đức Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 15tr + Thưởng 1% tổng doanh số tiêu chuẩn phòng và 0,25% tổng doanh số các mặt hàng còn lại + 2 triệu phụ cấp điện thoại, chi phí tiếp khách + Doanh số một số mặt hàng khác (Theo bản cơ cấu tính lương thưởng phòng kinh doanh dự án)

- Ăn trưa tại Công ty;

- Cấp đồng phục Sơ mi/Áo khoác

- Nghỉ phép tháng/năm;

- Chế độ nghỉ mát hàng năm.

Thưởng Lễ Tết; Thưởng % Doanh số năm theo hiệu quả công việc.

Chế độ phúc lợi BHXH theo quy định của Nhà Nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đức Nam

