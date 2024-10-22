Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP TM & SX Nội thất Thành Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Công ty CP TM & SX Nội thất Thành Tín
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 578 Lê Văn Khương, Thới An, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh cho phòng ban, đưa ra các mục tiêu kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của công ty.
Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng, nhu cầu của khách hàng về nội thất (tấm ốp tường than tre, lam sóng, đá mềm Flexi, keo, nẹp,...), đưa ra các giải pháp kinh doanh hiệu quả.
Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, đào tạo, hướng dẫn nhân viên kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống.
Phân công công việc, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả làm việc.
Thực hiện các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng.
Tìm kiếm, phát triển các đối tác, khách hàng mới, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
- Trực tiếp thực hiện công tác chăm sóc khách hàng, bán hàng,... theo chỉ tiêu cá nhân từ các nguồn do công ty cung cấp và cá nhân tự tìm kiếm.
Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh, đưa ra các giải pháp để cải thiện hiệu quả kinh doanh. Tham gia các sự kiện, triển lãm, hội chợ về nội thất để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh, đưa ra các giải pháp để cải thiện hiệu quả kinh doanh.
Tham gia các sự kiện, triển lãm, hội chợ về nội thất để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, thành thạo tin học văn phòng, am hiểu thị trường kinh doanh, mạng xã hội.
- Kinh nghiệm: 2 năm trở lên ở vị trí tương đương (ưu tiên có KN trong lĩnh vực nội thất, vật liệu xây dựng).
- Có khả năng quản lý, tổ chức, sắp xếp, lên kế hoạch, phân chia công việc theo nhóm.
- Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn, thuyết phục cao.
- Có mối quan hệ khách hàng tốt nhằm thúc đẩy kinh doanh và dự án phát triển.
- Có tư duy tốt, nắm bắt được ý tưởng khách hàng và triển khai được ý tưởng.
- Nhanh nhẹn, có ý tưởng mới, có tham vọng trong công việc.

Tại Công ty CP TM & SX Nội thất Thành Tín Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 20 - 40 triệu gồm (LC: 12-15 triệu + % hoa hồng quản lý + % hoa hồng bán hàng + Phụ cấp điện thoại + PC ăn trưa, công tác).
- Thời gian làm việc: Sáng 8h00 – 12h00; Chiều 13h15-17h15 (từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần), nghỉ Chủ nhật, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước.
- Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ các phúc lợi: hiếu, hỉ, sinh nhật, 8/3, 20/10, du lịch,...
- Thưởng cuối năm, lễ, tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TM & SX Nội thất Thành Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 phố Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

