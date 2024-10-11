Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 868 Quốc lộ 1A, P.Thạnh Xuân, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Về lĩnh vực tủ trưng bày Luxury ( có kinh nghiệm ngành: nội thất, xây dựng, thời trang hàng hiệu, thi công showroom, thi công chuỗi shop, thi công chuỗi F&B, thi công quảng cáo ).

-Quản lý nhân viên kinh doanh để luôn đạt mục tiêu doanh số, mục tiêu tăng trưởng.

-Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp đặt ra.

-Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch kinh doanh.

-Chi tiết công việc trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học ở các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành khác liên quan đến kinh tế.

-Từng có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh hoặc các vị trí tương đương.

-Thành thạo các kỹ năng mềm như thuyết trình, giao tiếp.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương chính: Thỏa thuận. Tổng thu nhập: 50 triệu

- Bao cơm trưa, chế độ về BHXH, Du lịch, Phép năm, thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm...đầy đủ.

- Được làm việc trong môi trường thân thiện.

-Thưởng sinh nhật, các ngày lễ trong năm

-Lương tháng 13, thưởng dự án dựa theo kết quả kinh doanh của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin