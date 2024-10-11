Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ
- Hồ Chí Minh: 868 Quốc lộ 1A, P.Thạnh Xuân, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
Về lĩnh vực tủ trưng bày Luxury ( có kinh nghiệm ngành: nội thất, xây dựng, thời trang hàng hiệu, thi công showroom, thi công chuỗi shop, thi công chuỗi F&B, thi công quảng cáo ).
-Quản lý nhân viên kinh doanh để luôn đạt mục tiêu doanh số, mục tiêu tăng trưởng.
-Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp đặt ra.
-Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch kinh doanh.
-Chi tiết công việc trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Từng có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh hoặc các vị trí tương đương.
-Thành thạo các kỹ năng mềm như thuyết trình, giao tiếp.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
- Bao cơm trưa, chế độ về BHXH, Du lịch, Phép năm, thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm...đầy đủ.
- Được làm việc trong môi trường thân thiện.
-Thưởng sinh nhật, các ngày lễ trong năm
-Lương tháng 13, thưởng dự án dựa theo kết quả kinh doanh của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI