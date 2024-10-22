Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Trưởng phòng Kinh doanh Online (Chuỗi cửa hàng Thời trang Nam) - Mạnh Facebook & Shopee:

1. Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh online trên Facebook, Shopee và các nền tảng TMĐT khác, tối ưu hóa doanh thu (20%).

2. Quản lý và kiểm soát hàng hóa, đảm bảo lượng hàng tồn kho hợp lý và xử lý các vấn đề về hàng hóa (20%).

3. Quản lý đội ngũ KDOL gồm quản lý kênh bán hàng, quảng cáo trực tuyến, và chăm sóc khách hàng (20%).

4. Phối hợp với Phòng Marketing để triển khai các chiến dịch quảng bá sản phẩm và đồng bộ chiến lược kinh doanh (15%).

5. Quản lý và tối ưu hóa quảng cáo trực tuyến (Facebook Ads, Shopee Ads,...) nhằm tăng cường doanh thu (15%).

6. Theo dõi doanh thu và phân tích hiệu quả kinh doanh, báo cáo kết quả định kỳ (10%).

- Nam, Nữ tuổi từ 28-35

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh

- Am hiểu về lĩnh vực Kinh doanh online Thời trang (Quần áo, phụ kiện, túi xách,..)

- Đã từng làm điều hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Thời trang Nam, Nữ, phụ kiện, túi xách,... trên các sàn TMĐT.

- Có thời gian làm việc:

- Ít nhất 5 năm ở vị trí quản lý; trong đó, tối thiểu 03 năm ở vị trí tương được trong Công ty có kinh doanh Thời trang.

- Kỹ năng hoạch định và triển khai chiến lược

Thu nhập = Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng KPI (25.000.000đ - 35.000.000đ)/tháng

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hoà đồng

Được hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết, bảo hiểm xã hội, lương tháng thứ 13... theo quy định của Nhà nước

Được hưởng các chế độ chính sách và quyền lợi khác theo quy định chung của đơn vị

Công việc ổn định, lâu dài.

