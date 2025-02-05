Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Hãng Thời Trang Eva De Eva làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

I. Mô tả công việc

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, khảo sát khách hàng để đưa ra báo cáo định hướng phát triển kênh bán hàng theo tháng/quý/năm.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động kinh doanh theo ngày, tuần, tháng

- Báo cáo doanh thu Online theo ngày, tuần, tháng

- Chịu trách nhiệm về target, chương trình khuyến mãi hàng tháng, quý, năm. Đảm bảo chỉ tiêu KPIs về doanh thu, khách hàng, đơn hàng.

- Xây dựng và phát triển các kênh bán hàng mới ngoài các kênh TMĐT đang khai thác để có kế hoạch tăng trưởng doanh thu.

- Hỗ trợ nghiên cứu và triển khai các giải pháp marketing online mới, phối hợp với Digital Marketing để triển khai các chương trình phù hợp

- Quản trị đối tác thương mại điện tử: tiktok, shopee, tiki, lazada,... Đưa ra các đề xuất để phát triển thêm doanh thu

- Xây dựng kế hoạch hàng hóa, quản lý hàng hóa của kho Online, đưa ra đề xuất với hàng hóa tồn kho lâu, hàng cũ để có các kế hoạch chạy doanh thu.

- Xây dựng và đề xuất kế hoạch LIVESTREAM, KOC, KOL để gia tăng doanh thu.

- Điều chỉnh bộ máy, quy trình vận hành trong bộ phận và quy trình làm việc phối hợp với bộ phận, phòng ban khác.