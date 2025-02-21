Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

1. Quản lý và phát triển kinh doanh

- Chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện chiến lược kinh doanh cho các sản phẩm vật tư, linh kiện và thiết bị trong ngành xử lý nước, bao gồm hệ thống RO, DI, và máy lọc tổng.

- Lập kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý và năm, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban lãnh đạo.

2. Quản lý đội ngũ

- Lãnh đạo và quản lý nhân sự trong phòng kinh doanh, bao gồm tuyển dụng, đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên.

- Đặt ra mục tiêu cụ thể và theo dõi hiệu suất làm việc của từng thành viên trong nhóm

3. Phát triển khách hàng

- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đồng thời xây dựng chiến lược để thu hút khách hàng mới.

- Thực hiện các chương trình marketing và khuyến mãi để tăng cường thị phần.

4. Giải quyết vấn đề và hỗ trợ khách hàng

- Xử lý thắc mắc và khiếu nại từ khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của họ.

- Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện dịch vụ và sản phẩm.

5. Phân tích và báo cáo

- Theo dõi, phân tích dữ liệu kinh doanh và đưa ra các báo cáo định kỳ về hiệu quả kinh doanh cho Ban lãnh đạo.