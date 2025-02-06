Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Thương mại SIV làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,600 USD

1. Xây dựng chiến lược kinh doanh

• Phát triển và triển khai các chiến lược kinh doanh để tăng trưởng doanh thu và mở rộng thị trường.

• Phân tích xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng để đưa ra các giải pháp phù hợp.

• Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng (trực tiếp hoặc gián tiếp), đưa ra đề xuất hoặc phương án kinh doanh phù hợp

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, bác sĩ nha khoa và các đối tác trong ngành.

• Tìm kiếm và khai thác các cơ hội kinh doanh mới

2. Quản lý đội ngũ bán hàng

• Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng.

• Đưa ra mục tiêu doanh số và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ.

• Cập nhật kiến thức về sản phẩm nha khoa, công nghệ mới và các quy định liên quan.

3. Phối hợp với các phòng ban khác

• Làm việc chặt chẽ với các bộ phận marketing, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, và chăm sóc khách hàng để đảm bảo sự đồng bộ trong các hoạt động kinh doanh.

• Tham gia các hội nghị, hội thảo, triển lãm, chương trình đào tạo, tiếp thị bán hàng do công ty tổ chức…