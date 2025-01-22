Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Một TV BIG NANO Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Trưởng phòng Kinh doanh chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai và quản lý các chiến lược kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu doanh thu của công ty. Vai trò này yêu cầu sự năng động, khả năng thiết lập và duy trì các mối quan hệ, đồng thời có kỹ năng thuyết phục và đàm phán tốt. Ứng viên cần có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn, và trung thực. Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xăng dầu, bảo vệ môi trường, có mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp FDI, và sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc.

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xăng dầu, bảo vệ môi trường, có mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp FDI, và sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc.

* Chi tiết công việc :

Chi tiết công việc :

Chiến Lược và Kế Hoạch Kinh Doanh

• Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh để đạt được các mục tiêu doanh thu hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

• Phân tích thị trường, nhu cầu khách hàng và hoạt động của đối thủ cạnh tranh để tìm kiếm cơ hội tăng trưởng.

• Lập kế hoạch tiếp cận các khách hang trong nước và mở rộng quan hệ đối tác quốc tế.

• Quản lý và thu hồi công nợ

Quản Lý Đội Ngũ

• Lãnh đạo, quản lý và hỗ trợ đội ngũ kinh doanh để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

• Đào tạo đội ngũ, nâng cao kỹ năng thiết lập và duy trì mối quan hệ khách hàng.