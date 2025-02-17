Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Phong Liên làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,300 - 1,600 USD

Công ty cổ phần Phong Liên là doanh nghiệp chuyên phân phối các các sản phẩm điện máy, công cụ cầm tay phục vụ cho ngành xây dựng, ngành mộc, ngành cơ khí và nông-lâm nghiệp; hiện công ty đang làm đại lý phân phối sản phẩm điện máy của các hãng sản xuất hàng đầu thế giới như: Yamaha, Makita, Honda, Stihl, Bosch... .Sản phẩm, dịch vụ của Công ty luôn được khách hàng, thị trường tin tưởng đón nhận và đánh giá cao về chất lượng và uy tín phục vụ. Công ty cổ phần Phong Liên thành lập từ năm 2007 sau 16 năm hoạt động, Công ty thực sự đã trở thành nhà phân phối hàng hàng đầu tại miền Bắc.

Công ty cổ phần Phong Liên là doanh nghiệp chuyên phân phối các các sản phẩm điện máy, công cụ cầm tay phục vụ cho ngành xây dựng, ngành mộc, ngành cơ khí và nông-lâm nghiệp; hiện công ty đang làm đại lý

phân phối sản phẩm điện máy của các hãng sản xuất hàng đầu thế giới như: Yamaha, Makita, Honda, Stihl, Bosch

... .Sản phẩm, dịch vụ của Công ty luôn được khách hàng, thị trường tin tưởng đón nhận và đánh giá cao về chất lượng và uy tín phục vụ. Công ty cổ phần Phong Liên thành lập từ năm 2007 sau 16 năm hoạt động, Công ty thực sự đã trở thành nhà phân phối hàng hàng đầu tại miền Bắc.

Để phát triển kinh doanh công ty đang chiêu mộ nhân tài cho vị trí Trưởng Phòng Kinh Doanh.

- Phòng ban: Kinh doanh

- Quản lý trực tiếp: Giám đốc, Phó giám đốc Công ty

- Thời gian làm việc 8h - 12h, 13h - 17h

Nhiệm vụ cụ thể:

1. Quản lý hoạt động kinh doanh

- Xây dựng chiến lược kinh doanh và triển khai hiệu quả để đạt các mục tiêu về doanh số

- Phân tích lợi thế cạnh tranh, định hướng khai thác và phát triển thị trường mục tiêu, khách hàng mục tiêu

- Xây dựng chiến lược giá và khuyến mãi phù hợp cho sản phẩm