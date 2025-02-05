Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH TM&DV Phân Phối Ánh Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,000 USD

1. Xây dựng & triển khai kế hoạch kinh doanh phù hợp theo giai đoạn

- Xây dựng,triển khai và kiểm soát chiến lược kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu: Doanh số, độ phủ, thị phần, tốc độ tăng trưởng.

- Định vị phân khúc khách hàng, thị trường, tổ chức xây dựng các chính sách bán hàng phù hợp với tình hình thị trường

- Phân bổ chỉ tiêu bán hàng hàng tháng, quý và năm cho các khu vực và kênh phân phối.

-Theo dõi, phân tích các chỉ số kinh doanh để đề xuất chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại hiệu quả

2. Quản lý thị trường, quản lý khách hàng

- Phân tích diễn biến thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các giải pháp kinh doanh kịp thời

- Đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng nhãn hàng

- Phối hợp với bộ phận Marketing đảm bảo sự nhận diện thương hiệu hàng chính hãng.

- Xây dựng và duy trì quan hệ bền vững với khách hàng chiến lược

3. Dẫn dắt và xây dựng đội ngũ

- Quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên kinh doanh để nâng cao hiệu suất làm việc.