Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Thu phí tự động VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 3,000 USD

1. Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh

Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm và kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Xác định thị trường mục tiêu, phân tích nhu cầu khách hàng và xu hướng thị trường để đề xuất các kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện các chương trình kinh doanh và marketing.

2. Phát triển và quản lý sản phẩm

Lãnh đạo nghiên cứu, thiết kế, phát triển các sản phẩm tài chính, ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu và xu hướng thị trường, đối tác

Đánh giá và giám sát hiệu quả các sản phẩm hiện tại, đồng thời chỉ đạo các phương án cải tiến và tối ưu hóa

Quản lý toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ giai đoạn ý tưởng đến triển khai, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao và mang lại hiệu quả, giá trị bền vững

3. Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh

Lãnh đạo, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Đảm bảo đạt được các chỉ tiêu kinh doanh và doanh thu theo kế hoạch đề ra.