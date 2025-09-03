Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 26 Triệu

Mức lương 20 - 26 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C - TT3 - 6 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, đường Tố Hữu, Hà Đông, Quận Hà Đông

1. Chiến lược & Xây dựng nền tảng:

"Từ 0 đến 1": Cùng Founder phát triển chiến lược vào thị trường: xác định thị trường mục tiêu, giá trị cốt lõi để bán.

Xây dựng Quy trình: Thiết lập và tối ưu hóa quy trình bán hàng và quy trình chăm sóc khách hàng (CRM) phù hợp với sản phẩm.

Chính sách giá & Gói dịch vụ: Tham mưu, đề xuất các gói sản phẩm, chính sách giá và chương trình khuyến mãi linh hoạt để cạnh tranh.

2. Tuyển dụng & Xây dựng đội nhóm:

Tuyển dụng những nhân viên kinh doanh đầu tiên: Tìm kiếm và thu hút các ứng viên tiềm năng, có cùng đam mê khởi nghiệp.

Đào tạo và Huấn luyện: Xây dựng tài liệu đào tạo nội bộ về sản phẩm, kỹ năng sales và trực tiếp dẫn dắt, coaching cho từng thành viên mới.

Vừa quản lý, vừa làm: Trực tiếp tham gia vào mọi giai đoạn của sales cycle (từ prospecting, demo đến closing) và hỗ trợ team.

3. Bán hàng cấp cao & Quản lý quan hệ khách hàng:

Tự tay chốt sales: Trực tiếp quản lý và chốt các deals lớn, deals phức tạp hoặc các khách hàng chiến lược.

Làm Case Study thành công: Xây dựng các case study khách hàng thành công đầu tiên để làm tài liệu marketing và tham khảo quan trọng.

Lắng nghe phản hồi: Đóng vai trò cầu nối, thu thập phản hồi từ khách hàng tiềm năng và khách hàng thực tế để chuyển về cho đội ngũ sản phẩm (Product) cải tiến.

4. Phân tích & Báo cáo:

Theo dõi, phân tích các chỉ số sales KPIs then chốt.

Báo cáo trực tiếp cho Founder/CEO về tình hình kinh doanh, thách thức và cơ hội với tần suất cao (hàng tuần).

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên có 3-5 năm kinh nghiệm kinh doanh B2B phần mềm/giải pháp CNTT.

Có trải nghiệm môi trường startup hoặc công ty quy mô vừa và nhỏ (SME) là một lợi thế cực lớn.

Bắt buộc phải có kinh nghiệm bán hàng trực tiếp.

Kinh nghiệm tham gia xây dựng đội ngũ hoặc quy trình là điểm cộng rất lớn.

Chịu được áp lực cực tốt: Áp lực doanh số, áp lực thời gian và áp lực thay đổi trong môi trường không ổn định.

Lin hoạt, thích nghi nhanh: Sẵn sàng thay đổi chiến thuật nếu dữ liệu cho thấy không hiệu quả.

Đam mê công nghệ và giải quyết vấn đề: Thực sự quan tâm đến việc dùng công nghệ để giải quyết bài toán cho doanh nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20 - 26 triệu VNĐ/tháng + % doanh số + thưởng hiệu quả kinh doanh

Phụ cấp cơm: 600.000vnd/tháng

Sinh nhật CBNV có 01 ngày nghỉ hưởng lương (không tính vào phép năm) và 500.000vnd

Cơ hội thăng tiến

Quyền tự chủ và ra quyết định cao.

Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo, không quan liêu, không gò bó.

Được đào tạo liên tục và thử thách bản thân ở nhiều mảng khác nhau

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật.

Review lương 01 năm/02 lần.

