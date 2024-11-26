Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ
- Hồ Chí Minh: số 52, đường số 3, P 10, Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Lập kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm của team trình GĐ kinh doanh xem xét
Quản lý team khu vực. Đảm bảo quy trình làm việc của team đạt hiệu quả tối đa
Đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị để hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Hỗ trợ nhân viên trong quá trình tìm kiếm và tiếp xúc khách hàng.
Tìm kiếm, duy trì và mở rộng quy mô bán hàng, tăng số lượng nhà cung cấp
Phối hợp với bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề về giá sản phẩm, chương trình khuyến mãi, tình trạng tồn kho
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng/ đại học trở lên
Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, nhiệt tình
Trung thực, thẳng thắng, chịu được áp lực công việc
Từng giữ chức vụ hoặc mức lương tương đương
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng kênh đại lý, nhà phân phối thiết bị vệ sinh hoặc có liên quan đến lĩnh vực bất kì về một trong các ngành như vật liệu xây dựng, nội thất, cửa nhôm kính, cửa chống cháy, cửa tự động, cửa bản lề sàn,vách kính, cửa cuốn, tủ bếp,...
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
Quà chúc mừng sinh nhật, Lễ, Tết...
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI