Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 52, đường số 3, P 10, Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lập kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm của team trình GĐ kinh doanh xem xét

Quản lý team khu vực. Đảm bảo quy trình làm việc của team đạt hiệu quả tối đa

Đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị để hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Hỗ trợ nhân viên trong quá trình tìm kiếm và tiếp xúc khách hàng.

Tìm kiếm, duy trì và mở rộng quy mô bán hàng, tăng số lượng nhà cung cấp

Phối hợp với bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề về giá sản phẩm, chương trình khuyến mãi, tình trạng tồn kho

Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, 28 tuổi trở lên

Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng/ đại học trở lên

Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, nhiệt tình

Trung thực, thẳng thắng, chịu được áp lực công việc

Từng giữ chức vụ hoặc mức lương tương đương

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng kênh đại lý, nhà phân phối thiết bị vệ sinh hoặc có liên quan đến lĩnh vực bất kì về một trong các ngành như vật liệu xây dựng, nội thất, cửa nhôm kính, cửa chống cháy, cửa tự động, cửa bản lề sàn,vách kính, cửa cuốn, tủ bếp,...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch 1-2 lần trong 1 năm

Quà chúc mừng sinh nhật, Lễ, Tết...

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin