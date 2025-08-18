Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì và mở rộng quan hệ với khách hàng hiện tại.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh đội nhóm, đạt được chỉ tiêu doanh thu được giao.

Lập kế hoạch và tổ chức các tour du lịch, đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại của khách hàng, đối tác,… một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Thường xuyên cập nhật thông tin về các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới và xu hướng thị trường.

XÂY DỰNG - ĐÀO TẠO - VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NHÓM THUỘC BỘ PHẬN KINH DOANH.

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch.

Có kiến thức tốt về các sản phẩm, dịch vụ du lịch trong nước và quốc tế.

Có kỹ năng quản lý đội nhóm và kỹ năng đào tạo

Khả năng chịu áp lực công việc cao và làm việc nhóm hiệu quả.

Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Có phương tiện đi lại cá nhân.

Nắm bắt nhanh các xu hướng du lịch mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: 20.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng

Thưởng doanh số theo hiệu quả công việc.

Thưởng các dịp lễ, tết và các chế độ khác theo quy định của công ty.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL

