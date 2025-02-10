Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hân Sâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Phú Thị - Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Phụ trách kinh doanh nội địa: quản lý- hỗ trợ nhà phân phối bán hàng

Nội dung Công việc:

- Chăm sóc, hỗ trợ, phối hợp nhà phân phối đạt được doanh số mục tiêu

- Tìm kiếm NPP mới; khách hàng mới; phát triển thị trường

- Chăm sóc, hỗ trợ hệ thống cửa hàng đại lý ở Hà Nội và các tỉnh của công ty

- Giám sát, đánh giá nhà phân phối bán hàng

- Tìm hiểu, tổng hợp, đánh giá thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh.v.v

- Tiếp nhận, báo cáo, phân tích, tổng hợp đề xuất ý kiến của khách hàng về sản phẩm, giá cả, mẫu mã, chất lượng.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*** Yêu cầu:

+ Tốt nghiệp đại học, cao đẳng

+ Có ít nhất 5 năm làm sales, kinh doanh, phát triển thị trường

+ Có kỹ năng giao tiếp và trao đổi với khách hàng tốt

+ Tư duy tích cực, chăm chỉ, chịu khó

Tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hân Sâm Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hân Sâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin